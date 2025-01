L’IA Google Gemini peut maintenant contrôler vos appareils Smart Home ! Voici comment

Le 24 janvier 2025, Google Gemini débarque sur Home avec des commandes vocales intuitives. Ce déploiement confère une gestion simplifiée et fluide des appareils connectés.

Après une phase de test en novembre 2024, Google Gemini est désormais accessible mondialement sur Android et iOS. Les utilisateurs peuvent activer cette extension en associant leurs comptes Google Home et Gemini. Ce déploiement marque une avancée dans la domotique. Avec des commandes plus complexes et une interface simplifiée, cet IA redéfinit les standards de la maison connectée.

Une interaction naturelle grâce à Gemini

Grâce à Google Gemini, la gestion des maisons connectées se simplifie grâce à des commandes vocales naturelles. Dire « Hey Google! Tamise la lumière du salon sauf celle du bureau » suffit dorénavant à ajuster plusieurs appareils en une seule demande.

Cette approche réduit les manipulations et rend l’expérience plus fluide. Les utilisateurs peuvent également exécuter des commandes combinées. Par exemple, « Allume la lampe du fauteuil et baisse les stores de la chambre » s’exécute instantanément.

Des fonctionnalités enrichies

Gemini permet à présent de vérifier rapidement l’état des appareils. Une simple demande, comme « La lumière de l’entrée est-elle restée allumée ? » garantit un contrôle accru. Cette vérification limite les oublis et améliore la gestion énergétique.

Autre nouveauté : un accès direct depuis l’écran verrouillé du smartphone. Les lumières ou autres appareils non sensibles peuvent être activés sans déverrouillage, comme allumer une lampe avant d’entrer chez soi. Cette fonctionnalité optimise le temps tout en restant intuitive.

Une intégration fluide entre Gemini et Home

L’extension Google Gemini va au-delà de l’éclairage. Les thermostats, rideaux motorisés, enceintes connectées et autres équipements compatibles bénéficient aussi de cette mise à jour. Dire « Le soleil est trop fort dans le salon » déclenche automatiquement la fermeture des stores intelligents.

Pour les appareils sensibles comme les serrures ou les caméras, Gemini les redirige vers l’application Google Home. Cette intégration garantit une gestion sécurisée et une transition fluide entre les deux interfaces.

Une conception pensée pour l’utilisateur

L’interface Gemini a été repensée pour plus de clarté. Les commandes de thermostat affichent désormais des indicateurs visuels, avec des tons chauds ou froids selon le réglage (chauffage ou climatisation).

Les mises à jour incluent aussi la gestion des médias connectés. Ajuster le volume ou mettre en pause un film se fait directement via l’application. Cette amélioration s’adresse aux utilisateurs d’enceintes, d’écrans ou de téléviseurs compatibles.

