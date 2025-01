« L’IA va surpasser tous les humains pour tout » : voici quand, selon le CEO d’Anthropic

Selon Dario Amodei, le CEO de la startup Anthropic, l’IA va surpasser la quasi-totalité des humains dans tous les domaines d’ici 2027. Une révolution technologique qui va apporter de nombreux avantages, mais qui nécessite aussi une refonte totale de la société et de l’économie…

Même si le grand public a accès à une large variété d’IA, seules les startups de l’industrie, laboratoires de recherche et autres géants de la tech savent réellement à quel point les modèles les plus avancés sont performants.

Pour cause, ces IA de dernière génération sont développées dans le plus grand des secrets, rigoureusement testées avant d’être dévoilées.

Voilà pourquoi les magnats du secteur sont en mesure de fournir des prédictions sur l’évolution de cette technologie.

Ainsi, selon de nombreuses sources, le CEO d’OpenAI, Sam Altman, s’apprête à présenter au gouvernement des États-Unis les « super-agents IA » dont l’intelligence rivalise avec celle de docteurs. Une réunion secrète est prévue le 30 janvier 2025 à Washington.

À présent, c’est au tour du CEO d’Anthropic, Dario Amodei, de révéler ce qui se trame dans les coulisses et ce qui nous attend dans le futur. Pour rappel, cette startup est l’une des principales rivales d’OpenAI.

Elle a été fondée par Amodei en 2021, aux côtés de sa sœur Daniela Amodei et cinq autres anciens employés d’OpenAI. Son IA Claude 3.5 Opus est considérée comme l’une des meilleurs sur les benchmarks comparatifs.

Lors d’une interview accordée au Wall Street Journal au Forum Economique Mondial de Davos, il a expliqué que les modèles IA vont bientôt surpasser les capacités humaines dans « presque tout » d’ici seulement deux à trois ans…

Selon ses dires, « je ne sais pas exactement quand ça va arriver, je ne sais pas si ça sera en 2027. Je pense qu’il est plausible que ça soit plus long que ça. Je ne pense pas que ça sera dans beaucoup plus longtemps que les systèmes IA deviendront meilleurs que presque tous les humains dans presque tout ».

Par la suite, « ils seront éventuellement meilleurs que tous les humains à tout, même la robotique ». C’est justement ce dernier point qui pourrait avoir de très importantes conséquences.

Comme l’explique Amodei, « si nous faisons des systèmes IA suffisamment bons, ils nous permettront de faire de meilleurs robots ». Et si cela survient, « nous devrons avoir une conversation, sur des lieux comme cet événement, sur la façon d’organiser notre économie ».

Il estime en effet que les humains auront alors du mal à « trouver du sens ». Les IA et les robots aussi intelligents que l’humain seront capables de remplacer le travail humain, et impliqueront donc de totalement repenser la façon dont nous valorisons le travail et nous-mêmes.

Aux dires du CEO, « nous avons atteint un point en tant que civilisation technologique où il y a beaucoup d’abondance et de valeur économique, mais la distribution de cette valeur repose sur la production de travail économique par les humains ».

C’est sur cette idée que repose notre « sentiment d’estime de soi ». Or, si cette idée est invalidée, « nous allons tous devoir nous asseoir et réfléchir ».

Anthropic CEO Dario Amodei says there will be "a great acceleration" due to AI, with 100 years of progress in biology over the next 5-10 years, resulting in a doubling of the human lifespan in that timeframe pic.twitter.com/ERRitp7Av5

— Tsarathustra (@tsarnick) January 24, 2025