L’Indien le plus riche veut créer le plus grand Data Center du monde : le futur roi de l’IA ?

Reliance va réinventer le secteur technologique en Inde avec la construction du plus grand Data Center mondial. Ce projet représente une fusion parfaite entre innovation et respect de l’environnement.

Cette fois-ci, l’Inde s’apprête à marquer l’histoire du numérique. Mukesh Ambani, l’homme le plus riche du pays, veut construire le plus grand centre de données du monde. Son projet pourrait transformer l’industrie du stockage de données et de l’intelligence artificielle.

Avec une capacité sans précédent, cette infrastructure rivalisera avec les géants mondiaux. Mais je me demande : quels enjeux derrière cette ambition ?

Mukesh Ambani prévoit d’installer cette infrastructure gigantesque à Jamnagar, dans l’État du Gujarat. Seulement, il ne s’agit pas d’un simple Data Center. Il vise 3 gigawatts de puissance.

Citons un exemple : le Data Center de Microsoft, en Virginie, ne dépasse pas 600 mégawatts. L’écart est énorme.

Toutefois, une telle ambition demande des ressources considérables. C’est pourquoi Reliance s’associe à Nvidia, qui fournira les puces d’intelligence artificielle essentielles au projet.

Ce n’est qu’en 2027 que l’infrastructure sera totalement opérationnelle si tout se déroule comme prévu. Par contre, la concurrence ne reste pas inactive. OpenAI, SoftBank et Oracle ont annoncé Stargate, un projet à 500 milliards de dollars soutenu par Donald Trump.

De son côté, Meta prévoit un Data Center de 2 gigawatts avec un budget de 65 milliards d’ici 2025. La course à l’innovation est féroce.

Reliance promet un Data Center alimenté par des énergies renouvelables. Solaire, éolien, hydrogène vert… L’idée est de minimiser autant que possible son empreinte écologique. C’est pourquoi ce projet suscite autant d’attention.

Pourtant, un problème persiste : comment garantir une alimentation stable pour une infrastructure aussi gigantesque ? Au fait, certains experts estiment qu’il faudra compléter avec des énergies fossiles.

Dans un premier temps, Reliance tente de rassurer. Akash Ambani, fils de Mukesh Ambani, affirme que tout sera prêt dans 24 mois. Mais le financement reste une question en suspens.

Le projet coûtera entre 20 et 30 milliards de dollars. Par ailleurs, Reliance dispose actuellement de 26 milliards en réserve. Cela suffira-t-il ? Rien n’est moins sûr.

