Llamacon : que va présenter Meta à son 1er événement dédié à l’IA ?

Meta a dévoilé mardi sa première conférence entièrement dédiée à l’IA. Baptisé LlamaCon, en clin d’œil à sa famille de modèles open source Llama, l’événement se tiendra le 29 avril.

L’entreprise promet d’y révéler les avancées les plus récentes de ses développements en IA ouverte. Et ce, avec l’ambition d’aider les développeurs à créer des applications toujours plus performantes.

Meta revoit sa stratégie face à la concurrence

Depuis plusieurs années, Meta mise sur une approche open source pour ses technologies d’IA. Il espère ainsi structurer un écosystème dynamique d’applications et de plateformes.

Une stratégie qui rappelle celle d’autres poids lourds du secteur, à l’image de Google avec TensorFlow. Mais cette vision se heurte aujourd’hui à la montée en puissance de DeepSeek, une entreprise chinoise qui a su développer des modèles d’IA ouverts de taille à rivaliser avec ceux de Meta et d’OpenAI.

Certains observateurs estiment même qu’un futur modèle de DeepSeek pourrait surpasser Llama 4, attendue d’ici quelques semaines.

Face à cette menace, Meta aurait mis en place des cellules de crise pour analyser comment son concurrent a réussi à optimiser les coûts de déploiement de ses modèles. Le but est d’en tirer des enseignements pour ses propres développements.

Quoi qu’il en soit, l’entreprise de Mark Zuckerberg ne lésine pas sur les moyens pour rester dans la course. Elle prévoit d’investir jusqu’à 80 milliards de dollars cette année dans des projets liés à l’IA, notamment à travers des recrutements massifs et la construction de nouveaux data centers.

Zuckerberg lui-même a récemment détaillé les ambitions de Meta dans le domaine. Il a évoqué le lancement imminent de nouveaux modèles Llama. Et ce n’est pas tout.

Apparemment, une IA de raisonnement inspirées d’o3-mini d’OpenAI, ainsi que des modèles multimodaux capables de traiter simultanément texte, image et son, sont concoctés dans les coulisses.

Il n’y a pas que du succès, d’où la conférence

Malgré le succès affiché des modèles Llama, téléchargés des centaines de millions de fois selon Meta, des défis de taille subsistent. L’entreprise est actuellement visée par un procès pour avoir utilisé des œuvres protégées sans autorisation dans l’entraînement de ses IA.

D’ailleurs, actuellement, plusieurs pays européens ont contraint Meta à repousser, voire à annuler, certains lancements. Pourquoi ? En raison de préoccupations liées à la protection des données personnelles. Autant d’obstacles qui pourraient ralentir son avancée dans l’IA générative.

Dans ce contexte, LlamaCon représente un moment clé pour Meta. L’événement sera l’occasion pour la société de démontrer sa capacité à innover tout en naviguant dans un cadre réglementaire de plus en plus contraignant.

Le 29 avril, l’ensemble du secteur aura les yeux rivés sur les annonces de Meta, déterminantes pour l’avenir de son IA générative.

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée sur les intervenants ou les produits qui seront dévoilés. L’entreprise annonce qu’elle partagera plus d’informations sur LlamaCon dans les semaines à venir.

On sait cependant que Meta planche sur Llama 4, ce qui laisse présager la diffusion d’un sizzle reel.

Alors, à votre avis, Meta saura-t-il convaincre lors de sa conférence LlamaCon ?

