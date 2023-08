Ma classe 2023.fr, MBN, Pronote… comment savoir la classe de votre enfant avant la rentrée ?

Savoir la classe de son enfant avant la rentrée scolaire permet de mieux préparer la reprise. Pour ce faire, il existe plusieurs plateformes.

Entrer dans un nouvel environnement scolaire peut être excitant pour certains élèves. En revanche, la reprise après les grandes vacances reste une étape stressante pour beaucoup. Savoir à l’avance dans quelle classe sera l’enfant à la rentrée et qui seront ses camarades permet aux parents de mieux préparer la nouvelle année scolaire.

Notons que la technologie permet de simplifier le quotidien des élèves. Dans un avenir proche, nous atteindrons le stade où l’intelligence artificielle va révolutionner le système éducatif.

Ainsi, nous proposons dans ce sujet les différentes manières de connaître sa nouvelle classe avant la rentrée 2023-2024. Cette information cruciale s’obtient à l’aide de plateformes comme Ma Classe 2023, Pronote, ENT Ecole Directe ou Mon Bureau Numérique (MBN).

Savoir la classe de son enfant avant la rentrée avec Ma Classe 2023

Ma Classe 2023 propose de connaître la nouvelle classe d’une manière très simple. Ce type de plateforme nécessite en règle générale l’installation de son application mobile. Cela n’est pas le cas de Ma Classe 2023. Pour utiliser le service, il suffit de se rendre sur son site web. Ce dernier présente un formulaire en ligne à remplir.

Les éléments à remplir du formulaire de Ma Classe 2023 :

Nom

Prénom

Je passe en (de la classe sixième à la terminale)

Type d’établissement (collège et lycée comme choix disponible)

Nom de l’établissement

Un CAPTCHA

Un bouton de validation

Après avoir rempli les cases vides, choisi les options appropriées et vérifié le CAPTCHA, il suffit d’appuyer sur le bouton de validation pour obtenir sa nouvelle classe.

Le mode d’emploi de Pronote pour connaître sa classe

Pronote est un outil précieux pour les élèves désireux de se renseigner sur leurs classes avant la rentrée scolaire. Son mode d’emploi est comme suit :

1. Téléchargement de l’application Pronote

Il faut commencer par télécharger l’application mobile Pronote sur le téléphone. À noter que la plateforme est également accessible sur site web. Contrairement à Ma Classe 2023, le service demande la connexion à son compte.

2. Consultation de la liste de la classe de son enfant avant la rentrée

Après la connexion, il faut se rendre dans la rubrique Mes données. La section affiche différentes options dont Classes. Par ailleurs, Pronote ne permet pas seulement de connaître sa nouvelle salle de classe. La plateforme fournit également d’autres renseignements importants. Elle peut effectivement donner des informations comme le sexe ou la date de naissance.

D’autre part, les élèves peuvent utiliser Pronote pour consulter la liste de leurs camarades de classe.

Trouver sa nouvelle salle de classe avec ENT École Directe

À l’instar de Ma Classe 2023, ENT est une plate-forme en ligne sécurisée. En revanche, elle propose à ses utilisateurs un accès à une variété de services en lien avec l’éducation. Cela comprend souvent la vérification des horaires, des notes, des devoirs, des nouvelles de l’école et bien d’autres renseignements.

D’autre part, la plateforme peut changer de nom en fonction de la région et de l’établissement. Mon Environnement Numérique de Travail (MENV) et Mon Bureau Numérique (MBN) sont ses autres appellations. À titre d’exemple, la zone Grand Est opte pour le terme “MBN”.

Par ailleurs, il suffit de se connecter à l’ENT de son établissement scolaire pour savoir sa classe avant la rentrée 2023-2024. À noter que l’administration scolaire fournit les identifiants.

Il faut être un collégien ou un lycéen inscrit dans un établissement utilisant l’ENT. Ensuite, il n’y a plus qu’à suivre les étapes suivantes :

Valider son inscription dans le collège ou lycée pour avoir ses identifiants

Se connecter à la plateforme pour accéder à l’espace de sa classe

Consulter les sous-rubriques et les services que propose la plateforme

Mode d’emploi de l’ENT pour les parents d’élève

Les parents ou les tuteurs légaux ont besoin des droits d’accès pour consulter la plateforme. Ils devront ainsi obtenir l’autorisation d’un responsable de l’école, d’un instituteur ou d’une référence numérique. Une fois l’accès obtenu, ils pourront utiliser la plateforme pour découvrir l’espace de classe de leurs enfants. Celui-ci se trouve dans la barre de menu de gauche. De plus, les parents ou les tuteurs légaux peuvent y trouver des informations sur les projets, les sections spéciales, les voyages scolaires et plus encore.

Aussi un outil pour les enseignants

La plateforme ENT s’adresse également aux instituteurs. Ces derniers peuvent avoir des codes d’accès et se connecter pour connaître la salle de classe dont ils sont responsables. Les enseignants peuvent se servir de la plateforme pour optimiser la gestion de leurs classes.