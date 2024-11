Ma femme a adoré ma voix en IA plus que ma propre voix

Écouter sa propre voix prononcer des mots jamais dits est étrange. Pourtant, en 2024, cette réalité ne surprend plus.

L’IA peut aujourd’hui faire un clonage de voix humaine avec une précision déconcertante. Ce qui m’a le plus surpris, c’est la simplicité du processus. En seulement 30 secondes, un clone IA de ma voix était prêt à parler.

Je me suis aventuré sur Google et ai cherché « AI Voice Cloner ». Les options ne manquent pas. Beaucoup d’outils exigent un abonnement payant, mais certains offrent des versions gratuites. Plusieurs essais ont produit des résultats robotiques, loin de ma vraie voix. Déterminé à tromper ma femme avec un clone convaincant, j’ai choisi Speechify, qui semblait à la fois précis et accessible.

Créer ma voix IA avec Speechify était étonnamment simple. J’ai parlé dans mon microphone pendant 30 secondes et voilà, mon double était prêt. J’ai ensuite tapé un texte, cliqué sur « Générer » et écouté ma propre voix réciter mes mots. Speechify promet aussi la confidentialité des données, un point crucial pour moi. L’entreprise assure ne jamais vendre les informations des utilisateurs.

Une fois satisfait de mon clone, je l’ai fait écouter à ma femme. Je me suis approché et lui ai fait entendre un extrait de « moi » parlant. Elle a ri en remarquant que le son venait des haut-parleurs, mais elle était impressionnée. « On dirait toi, mais en mieux », a-t-elle plaisanté. Je devais admettre qu’elle n’avait pas tort. Ma voix IA était sans défaut, sans hésitations ni maladresses.

Un outil pratique, mais risqué

Pour quelqu’un comme moi, qui galère parfois à enregistrer des intros de podcasts, l’IA offre une solution séduisante. Pas de « euh » ni de phrases mal formulées, tout est parfait du premier coup. Mais cette perfection a un côté dangereux. Imaginez qu’on puisse faire dire n’importe quoi à une voix clonée. Les implications sont vastes et préoccupantes.

L’idée d’utiliser des clones de voix IA ne s’arrête pas aux simples expériences personnelles. Prenez l’exemple de Daisy, la « grand-mère IA ». Daisy est une voix IA créée pour piéger les escrocs dans des appels téléphoniques interminables. Lorsqu’un arnaqueur appelle, Daisy engage la conversation et les entraîne dans un échange frustrant et sans fin. Ce stratagème, bien que malin, soulève aussi des questions sur l’utilisation éthique de l’IA.

La voix au-delà de la tombe

L’IA de la voix va encore plus loin. Des figures emblématiques comme le défunt Michael Parkinson continuent d’« interviewer » grâce à l’IA. Son podcast, Virtually Parkinson, est approuvé par sa succession. Pourtant, des questions se posent : que se passe-t-il quand l’autorisation manque ? Même David Attenborough, le narrateur emblématique, a exprimé son malaise face à une version IA de sa voix.

Nous sommes entrés dans une ère où l’IA peut créer des podcasts sans aucune présence humaine. Bien sûr, cela ouvre des perspectives fascinantes. Mais le clonage de voix IA laisse planer des incertitudes pour les célébrités et pour nous tous.

