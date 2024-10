Microsoft et OpenAI lâchent 10 M$ : Les médias vont-ils enfin adopter l’IA

Ces subventions serviront à engager des spécialistes de l’IA dans des médias, dont le Seattle Times et le Minnesota Star Tribune. Le but étant d’avoir des experts de la technologie afin qu’ils puissent effectuer une analyse, un engagement, etc.

Une subvention de 10 millions de dollars pour les médias

Selon Microsoft et OpenAI, la subvention qu’elles prévoient de donner aux sociétés de médias sera répartie entre les bénéficiaires. Plus précisément, 2,5 millions de dollars en espèces et 2,5 millions de dollars de « crédits logiciels et d’entreprise » de chacun.

Cette nouvelle intervient alors que ces deux géants de la technologie font toujours face à une série de poursuites en matière de droits d’auteur, particulièrement de la part du New York, de The Intercept, d’AlterNet, de Raw Story, du Center for Investigative Reporting et du New York Daily News, du Chicago Tribune, propriété d’Alden Global Capital.

Malgré les accords de licence conclus avec plusieurs médias, dont Vox Media, la société mère de The Verge, ces poursuites se poursuivent toujours.

Une subvention pour un groupe restreint de médias ?

Les 100 millions de dollars seront destinés à Newsday, au Minnesota Star Tribune, au Philadelphia Inquirer, à Chicago Public Media et au Seattle Times. Selon l’annonce, bien que ces 5 médias bénéficient de cette bourse pour la première vague, Microsoft et OpenAI prévoient d’accorder plus tard des subventions à trois autres organisations médiatiques.

La somme servira à embaucher un chercheur de deux ans. Sa principale mission consistera à développer et à mettre en œuvre des outils d’IA grâce à des crédits Microsoft Azure et OpenAI. Rappelons que ce projet fait partie d’une collaboration entre ces deux géants et de Lenfest Institute for Journalism. L’objectif est de promouvoir les médias locaux.

Durant cette période, ces organisations de presse devront collaborer entre elles et avec l’écosystème plus large du secteur pour « partager les apprentissages, les développements de produits, les études de cas et les informations techniques nécessaires pour aider à reproduire leur travail dans d’autres salles de presse ».

L’IA menace-t-elle les métiers des journalistes ?

Dans le cadre de cette phase de test, ces organisations auront à explorer certaines applications d’IA qui permettront d’exploiter la technologie pour la transcription, la création d’un outil de recherche « conversationnel » pour les archives ou encore pour les résumés de contenu.

Bien que cette innovation soit intéressante, cela suscite la fameuse question : le secteur du journalisme est-il menacé par l’intelligence artificielle ?

« Bien que rien ne remplacera le rôle central des journalistes, nous pensons que la technologie de l’IA peut aider à la recherche, à l’enquête, à la distribution et à la monétisation du journalisme important », a déclaré Tom Rubin, responsable de la propriété intellectuelle et du contenu chez OpenAI, dans le communiqué de presse.

Et vous ? êtes-vous du même avis ? N’hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires !

