Ne devenez SURTOUT pas Prompt Engineer : Microsoft explique pourquoi

Ce scientifique en chef de Microsoft pense que le Prompt Engineer sera écarté à l'avenir, car ce sera l'IA qui va inviter les utilisateurs.

L'IA a aidé beaucoup de personnes à lutter contre le syndrome de la page blanche. Toutefois, elle a engendré un nouveau problème : les gens qui l'utilisent ne savent pas ce qu'ils doivent dire à l'intelligence artificielle pour qu'elle exécute une tâche. Des fois, c'est difficile de trouver les meilleurs « invites ».

Jaime Teevan, scientifique en chef et chercheur technique chez Microsoft a annoncé qu'à l'avenir ce serait au tour de nos ordinateurs qui vont nous poser des questions. Plus précisément, l'IA nous demande des questions pour que nous puissions réfléchir encore plus à ce que nous souhaitons réellement effectuer. L'IA pourra ainsi devenir un véritable guide afin que nous puissions penser et travailler différemment.

Jaime Teevan pense que l'IA peut devenir un clarificateur incontestable

Lorsque vous souhaitez réaliser quelque chose et que vous-même ne savez pas par où commencer ou comment le réaliser, l'IA peut vous aider en demandant les choses essentielles. Les questions posées vous permettent de connaître tous les détails pour commencer la tâche.

Ces questions posées par l'IA peuvent vous aider à mieux comprendre ce que vous voulez réellement faire. Des fois, lorsque vous demandez une chose à l'IA, elle pourra vous poser des questions pour être sûre de comprendre votre requête avant de vous donner une réponse.

Dans le futur, l'Intelligence Artificielle pourrait non seulement vous donner des réponses et vous poser des questions pour un meilleur résultat. Elle deviendra une sorte de guide et d'instructeur pour que vous puissiez devenir encore meilleur.

L'Intelligence artificielle comme instigatrice

Les questions posées par une IA peuvent vous aider à voir une chose sous un nouvel angle. « Les questions peuvent faire plus que simplement porter sur ce que nous savons déjà : elles peuvent également susciter de nouvelles façons de penser », explique Teevan.

De plus, les recherches révèlent que les gens qui utilisent l'IA pour réaliser les tâches qu'ils lui demandent présentent régulièrement des gains de productivité. Par ailleurs, cette technologie se révèle être également très utile quand on s'en sert pour nous défier au lieu de nous obéir.

« L'une de mes façons préférées d'utiliser l'IA est d'avoir une nouvelle perspective. Lorsque je résume un article, je demande : « Quelles questions dois-je poser ? Lorsque j'écris un e-mail dur, je demande comment mon message pourrait parvenir auprès des différentes parties prenantes. C'est en réalité moi qui demande à l'IA de me poser le genre de questions qui peuvent me pousser à affiner mes arguments et m'inspirer à proposer des idées auxquelles je n'avais même pas pensé.

Utiliser l'IA comme stimulateur de conversation ?

Lorsque l'IA commence à nous poser des questions, cela améliore notre conversation avec les machines, mais aussi avec d'autres personnes. L'utilisation de l'IA pendant une réunion permet par exemple aux participants de poser des questions intéressantes pour garantir une meilleure interaction.

Microsoft's chief scientist: Step aside, prompt engineers—AI will start prompting you instead. https://t.co/WNunPbY9t3 — FORTUNE (@FortuneMagazine) June 6, 2024

« Au début, lorsque nous avons commencé à construire Copilot, nous avions un accès très limité au modèle, car il était tout nouveau et l'infrastructure nécessaire n'était pas encore mise en place. Il était cependant clair que nos produits devaient comprendre comment ils allaient intégrer les capacités du nouveau modèle le plus rapidement possible, » explique-t-il.

« J'ai donc organisé un appel quotidien avec des représentants des différentes équipes produit, telles que Word, Outlook et Teams, au cours duquel je partageais la boîte d'invite et nous essayons en collaboration de plus en plus d'invites créatives pour voir quel modèle pourrait produire. Ces séances de groupe n'étaient qu'un moyen de progresser, mais elles se sont finalement révélées très utiles, car chaque équipe a pu apprendre des questions posées par les autres équipes », ajoute-t-il.Le plus important lorsqu'on utilise l'IA, c'est la manière dont elle nous pousse à travailler de manière différente et nouvelle. Cet outil peut vous aider à exploiter votre intelligence humaine et vous aide à raisonner fortement.

