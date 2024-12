Nintendo Switch 2 : les analystes prévoient une victoire éclatante contre Xbox et PlayStation !

La Nintendo Switch 2 arrive, et si l’on en croit les analystes, cette nouvelle version de la console hybride pourrait écraser la Xbox et PlayStation pendant des années. Plus puissante, toujours aussi polyvalente, mais sans réinventer la roue, elle s’annonce déjà comme un must-have pour tous les gamers.

Vous vous souvenez du raz-de-marée provoqué par la Switch originale en 2017 ? Cette console hybride avait conquis le cœur des joueurs. Vous pouvez y jouer chez vous ou partout ailleurs. Aujourd’hui, Nintendo s’apprête à remettre le couvert avec la Switch 2, et d’après les analystes de DFC Intelligence, elle pourrait dominer le marché des consoles pour les années à venir. Les chiffres prédits donnent déjà le vertige et c’est entre 15 et 17 millions d’exemplaires vendus dès sa première année. Alors, simple mise à jour ou future reine du gaming ? Décortiquons tout ça !

La Nintendo Switch 2 attendue comme le messie

J’ai toujours adoré les surprises de Nintendo. La DS et son écran tactile, la Wii et ses manettes qui vous faisaient sentir comme un vrai pro du bowling dans votre salon. Et bien sûr, la Switch qui a passé instantanément d’une console de salon à une portable.

La Nintendo Switch 2, elle, pourrait bien rebattre toutes les cartes du monde des consoles. Selon DFC Intelligence, un cabinet expert en analyses de l’industrie du jeu vidéo, cette console va mettre KO la Xbox et la PlayStation.

Projections indicate that the Nintendo Switch 2 is expected to achieve sales figures of between 15 and 17 million units in its first year on the market, with an anticipated total of 80 million units sold by 2028. According to DFC Intelligence, this trajectory positions Nintendo… pic.twitter.com/KUUGel52br December 17, 2024

D’après les dernières rumeurs, la Nintendo Switch 2 serait une version XXL de la première. Notamment, une nouvelle console encore plus puissante, mais avec un design similaire. Et franchement, certains pourraient se demander si ce choix n’est pas un peu paresseux.

Après tout, nous avons vu des consoles évolutives tomber dans l’oubli, comme la Wii U. Mais les analystes sont catégoriques en affirmant que la Switch 2 va faire un carton monumental.

Nintendo, roi des consoles d’ici 2028 d’après les analystes

Je me rappelle que pour la première Switch, Nintendo avait vendu 15,5 millions d’unités en un an. La Switch 2 pourrait donc faire encore mieux, avec des ventes prédites entre 15 et 17 millions d’exemplaires dès sa première année (2025). Si ça, ce n’est pas un signe de confiance dans la magie Nintendo, je ne sais pas ce que c’est !

Par ailleurs, selon les analystes, la Nintendo Switch 2 pourrait atteindre, en 2028, plus de 80 millions d’unités vendues, contre seulement 30 millions pour les prochaines PlayStation et un peu moins de 10 millions pour la Xbox portable. Il s’agit donc d’une domination nette, aidée par une sortie stratégiquement calée avant toute vraie concurrence.

Et vous ? Si vous deviez choisir aujourd’hui entre une Nintendo Switch 2, une PlayStation ou une Xbox portable, laquelle remporterait votre vote ? Exprimez vos préférences en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.