Nouvelle plateforme d’infodivertissement par HaleyTek et BlackBerry QNX

HaleyTek AB et BlackBerry Limited annoncent le lancement de la Generic Automotive Platform (GAP) de HaleyTek, une solution logicielle innovante pour les cockpits automobiles. Conçue pour transformer l’avenir de l’audio défini par logiciel, cette plateforme promet d’accélérer l’innovation et de créer de nouvelles opportunités de revenus pour les constructeurs automobiles.

Une avancée dans l’infodivertissement avec VirtIO et SDA

La GAP repose sur la technologie VirtIO pour permettre une séparation matérielle-logicielle et faciliter le développement dans le cloud. Grâce à cette approche, les systèmes d’infodivertissement deviennent plus flexibles et évolutifs. De plus, ils réduisent les coûts de production. Avec le QNX Hypervisor for Safety et la plateforme QNX Sound, la GAP offre une intégration simplifiée des fonctionnalités de Software Defined Audio (SDA).

« La mise sur le marché de la GAP en collaboration avec BlackBerry QNX et ses technologies de pointe nous permet non seulement de faire progresser nos systèmes d’infodivertissement, mais aussi d’amplifier notre portée en créant un écosystème automobile qui prospère grâce à l’innovation et l’efficacité, » a déclaré Jan-Erik Larsson, CEO de HaleyTek AB.

Vers un écosystème automobile plus ouvert et collaboratif

L’adoption de la plateforme GAP marque une avancée significative vers un écosystème automobile plus ouvert. VirtIO, une norme adoptée par de nombreux fournisseurs de systèmes sur puce (SoC), simplifie l’intégration des logiciels et réduit les efforts de personnalisation pour les équipementiers d’origine (OEM). Cette standardisation permet aux constructeurs de gérer les cycles de vie des logiciels à travers divers fournisseurs de SoC et le cloud.

John Wall, Senior Vice President et responsable de l’ingénierie chez QNX, souligne l’importance de cette collaboration : « Avec HaleyTek, nous ouvrons la voie à la redéfinition de la prochaine génération de système d’infodivertissement automobile basée sur un environnement de développement plus ouvert et collaboratif. »

Des économies substantielles et des opportunités de revenus grâce au SDA

Le Software Defined Audio (SDA) se positionne comme un élément clé de cette nouvelle plateforme. Il permet de réaliser d’importantes économies sur le coût de production (BOM) et ouvre la porte à des revenus supplémentaires via des abonnements pour des fonctions logicielles audio personnalisées après la vente du véhicule. De plus, la plateforme assure une évolution continue grâce à des mises à jour over-the-air (OTA) pour Android et la sécurité, cela prolonge ainsi la durée de vie des systèmes.

Selon les représentants de BlackBerry QNX, l’approche SDA a déjà aidé les constructeurs automobiles à économiser des centaines de millions de dollars. L’intégration de cette technologie dans la GAP permettra aux clients de HaleyTek de bénéficier des mêmes avantages financiers et d’enrichir l’expérience utilisateur.

Avec la Generic Automotive Platform, HaleyTek et BlackBerry QNX positionnent le cockpit automobile au cœur de l’innovation technologique. Grâce à des technologies ouvertes et évolutives, cette collaboration promet de transformer la manière dont les systèmes d’infodivertissement sont conçus et déployés pour offrir aux consommateurs des expériences audio de pointe et aux constructeurs de nouvelles avenues de rentabilité.

