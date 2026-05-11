NVIDIA a déjà investi 40 milliards de dollars dans des accords IA en 2026

Avec plus de 40 milliards de dollars déjà engagés dans l’IA depuis le début de l’année 2026, NVIDIA accélère sa stratégie bien au-delà des GPU. OpenAI, centres de données, photonique, cloud IA… Le groupe américain finance désormais l’ensemble de l’infrastructure mondiale de l’IA.

NVIDIA domine déjà le marché des puces IA. Et le géant américain investit également dans les entreprises qui construisent les data centers, les réseaux optiques et les plateformes cloud nécessaires à l’IA. En à peine quelques mois, NVIDIA a déjà dépassé les 40 milliards de dollars d’investissements dans l’IA. C’est un rythme inédit, même pour l’entreprise la plus valorisée au monde. Selon CNBC, l’essentiel de cette somme provient d’un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI.

NVIDIA transforme son avance dans les GPU en empire de l’infrastructure IA

Depuis l’explosion de l’IA générative, NVIDIA domine le marché grâce à ses processeurs graphiques utilisés pour entraîner les grands modèles de langage. Cela a propulsé la valorisation du groupe à environ 5 200 milliards de dollars. Avec une action multipliée par plus de 11 en quatre ans.

Mais l’entreprise dirigée par Jensen Huang veut désormais aller plus loin. Son objectif est de contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA. Cela passe par des investissements dans les entreprises qui construisent les infrastructures nécessaires au déploiement des modèles IA… et souvent dans celles qui achètent déjà ses GPU.

Nvidia is pulling off the most sophisticated financial loop in tech history.



They invested $40 BILLION in its own customers in just 5 months.



Here's why this could blow up the entire AI economy:



Nvidia generated $97 billion in free cash flow last year. Instead of sitting on… pic.twitter.com/3UIT9xjwYa — Ricardo (@Ric_RTP) May 10, 2026

NVIDIA finance ainsi des fournisseurs cloud, des opérateurs de centres de données, des fabricants de composants optiques et des startups IA. Une stratégie assumée par Huang lui-même, qui expliquait récemment vouloir “soutenir tout le monde” plutôt que ”désigner un seul gagnant”.

OpenAI, CoreWeave, Corning : les accords IA se multiplient

Le pari le plus spectaculaire reste celui réalisé dans OpenAI. Avec 30 milliards de dollars injectés dans le créateur de ChatGPT, NVIDIA renforce son influence auprès de l’acteur le plus important du secteur.

Mais l’entreprise a aussi signé plusieurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans des sociétés cotées. Ce 7 mai 2026, NVIDIA a conclu un accord avec IREN qui lui a permis d’investir jusqu’à 2,1 milliards de dollars dans l’opérateur de centres de données. L’accord prévoit notamment le déploiement de 5 gigawatts d’infrastructures NVIDIA DSX destinées aux charges de travail IA.

Quelques jours plus tôt, NVIDIA annonçait également un partenariat avec Corning, qui pourrait atteindre 3,2 milliards de dollars. Le fabricant américain développera trois nouvelles usines dédiées aux technologies optiques utilisées dans les systèmes IA de NVIDIA.

Le groupe accélère aussi dans la photonique sur silicium. C’est une technologie jugée essentielle pour les futurs centres de données IA. En mars, NVIDIA a investi 2 milliards de dollars dans Marvell Technology, ainsi que dans Lumentum et Coherent.

Dans le cloud IA, NVIDIA soutient également les néoclouds, ces nouveaux acteurs spécialisés dans les infrastructures IA. L’entreprise a investi 2 milliards de dollars dans CoreWeave et 2 milliards supplémentaires dans Nebius Group.

Pourquoi les investissements de NVIDIA sont jugés risqués ?

Cette politique agressive suscite toutefois des critiques croissantes à Wall Street. Plusieurs analystes estiment que NVIDIA finance indirectement la demande pour ses propres produits.

Ainsi, NVIDIA investit dans des entreprises qui utilisent ensuite ses GPU pour construire leurs infrastructures IA. Dans certains cas, le groupe leur fournit même des ressources de calcul. Pour certains observateurs, cette mécanique rappelle les excès de la bulle Internet des années 2000.

Matthew Bryson, analyste chez Wedbush Securities, estime que “ ces opérations s’inscrivent parfaitement dans la logique des investissements circulaires”. Mais il considère également qu’elles pourraient offrir à NVIDIA un avantage concurrentiel durable si la stratégie fonctionne sur le long terme.

Même son de cloche chez Jordan Klein, analyste chez Mizuho. Selon lui, les investissements dans les composants critiques et les infrastructures optiques sont pertinents. Car ils permettent d’accélérer des technologies actuellement en pénurie. En revanche, les investissements massifs dans les néoclouds apparaissent plus risqués.

Les résultats financiers de NVIDIA seront surveillés de près

NVIDIA dispose déjà d’une puissance financière considérable. L’entreprise a généré 97 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible l’an dernier et ses investissements privés ont explosé.

Selon son rapport annuel déposé auprès de la SEC, les participations non cotées inscrites à son bilan sont passées de 3,39 milliards à 22,25 milliards de dollars en un an. NVIDIA a également enregistré près de 9 milliards de dollars de gains liés à ses investissements.

Parmi les opérations les plus rentables figure son pari de 5 milliards de dollars sur Intel, dont la valeur dépasserait désormais 25 milliards de dollars.

Les investisseurs vont donc scruter particulièrement les prochains résultats trimestriels de NVIDIA. Car au-delà des performances de ses GPU, le marché cherche désormais à mesurer l’impact réel de cette stratégie d’expansion financière sur l’ensemble de l’industrie IA.

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