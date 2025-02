NVIDIA bat ce record mondial de DeepSeek ! Le roi reprend sa couronne ?

Loin de vaciller, NVIDIA voit en DeepSeek un moteur d’innovation en IA, malgré la remise en question de ses GPU par le modèle R1.

Jensen Huang, président de NVIDIA, revient sur l’épisode DeepSeek et ne cache pas sa frustration. L’annonce du modèle R1, propulsé par seulement 2000 puces H800, a secoué les marchés. Moins performantes que les GPU de la team green, ces puces ont pourtant permis à DeepSeek-R1 de rivaliser avec les meilleurs modèles de ChatGPT. Un succès qui a plongé temporairement l’action de NVIDIA.

Avec 671 milliards de paramètres, DeepSeek-R1 impressionne par sa capacité à réaliser des tâches complexes de raisonnement. Habituellement, exécuter un tel modèle exige des centaines de GPU NVIDIA, réparties sur 40 racks de serveurs, avec un coût énergétique et matériel conséquent.

Mais c’est SambaNova Systems qui a véritablement changé la donne. Cette startup spécialisée en IA a réussi à faire tourner DeepSeek-R1 avec seulement 16 puces personnalisées SN40L R. Cette structure atteint une vitesse record de 198 jetons par seconde par utilisateur. C’est trois fois plus rapide et cinq fois plus efficace que les GPU classiques, tout en réduisant considérablement les coûts.

Artificial Analysis a confirmé ces performances lors de tests indépendants, validant la puissance de la solution SambaNova. Accessible via leur cloud, DeepSeek-R1 est désormais disponible en API pour certains utilisateurs. La startup vise encore plus loin. Atteindre un débit total de 20 000 jetons par seconde par rack d’ici la fin de l’année.

Pour NVIDIA, cette percée représente un défi. Sa position dominante sur le marché des GPU pour l’IA se voit ébranlée par des alternatives plus économiques et performantes. Si les entreprises adoptent massivement les solutions SambaNova, la dépendance aux GPU NVIDIA pourrait diminuer.

Pourtant, Jensen Huang reste optimiste. Selon lui, ces innovations dynamisent l’écosystème IA et stimulent la demande en technologies avancées. Malgré la chute temporaire du cours de l’action à cause de DeepSeek, NVIDIA a rapidement retrouvé ses niveaux antérieurs. Plutôt que de voir une menace, Huang y voit une opportunité. C’est celle de renforcer encore les performances de ses propres solutions pour maintenir sa couronne.

