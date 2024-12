NVIDIA lance un superordinateur à 249 $ ! La puissance de l’IA accessible à tous ?

Nvidia vient de lancer le Jetson Orin Nano Super. Ce superordinateur à 249 $ promet de démocratiser la puissance de l’intelligence artificielle. Il offre également des performances inédites pour une fraction du prix des modèles précédents. Une machine à la fois compacte, performante et abordable, ça existe ? C’est ce que nous allons voir !

Ainsi, Nvidia lance son Jetson Orin Nano Super Developer Kit, une carte de développement pensée pour rendre la puissance de l’IA accessible à tous. Pour seulement 249 $, ce superordinateur offre presque 70 % de performances supplémentaires à un coût réduit de moitié par rapport au modèle précédent.

Ce nouvel appareil est conçu pour des tâches variées, qu’il s’agisse de vision par ordinateur ou de modèles de langage avancés. Et il débarque sur le marché dans les prochains jours. Si vous êtes passionné de technologie ou curieux de découvrir les possibilités infinies offertes par l’IA, ce kit de Nvidia mérite toute votre attention.

Un superordinateur doté d’une puissance impressionnante à seulement 249 $

Le Jetson Orin Nano Super, c’est tout de suite à 67 TOPS (des opérations par seconde à la vitesse grand V) à 249 $. Pour comparer, le modèle précédent plafonnait à 40 TOPS pour un tarif de 499 $. Avec cette nouvelle version, Nvidia casse donc les prix et booste les performances.

Et attendez, ce n’est pas tout ! Si vous avez déjà une carte Nvidia (comme l’Orin Nano classique), une mise à jour logicielle gratuite vous offrira jusqu’à 70 % de performances en plus. Par exemple, l’Orin NX 16 Go bondit de 100 à 157 TOPS.

Sous le capot, le Jetson Orin Nano Super embarque un processeur Arm Cortex-A78AE à 6 cœurs, cadencé à 1,7 GHz. Ajoutez à cela un GPU boosté avec 1 024 cœurs CUDA. Cette nouvelle carte de développement Nvidia est capable de gérer des modèles d’IA lourds, qu’il s’agisse de vision par ordinateur ou de transformateurs. En plus, vous avez même une compatibilité avec les caméras Raspberry Pi et des options de stockage SSD ou microSD.

Côté connectique, je cite donc des ports USB 3.2, des connecteurs MIPI CSI pour caméras, et un GPIO 40 broches pour utiliser vos accessoires Raspberry Pi préférés. Vous pouvez aussi alimenter votre Jetson Orin Nano Super en USB-C ou via un connecteur dédié. Moi je vous conseille de le pousser à 25 watts pour des performances maximales.

Par ailleurs, ces kits débarquent dans une semaine sur vos sites favoris comme Amazon, Arrow.com, Seeed Studio et DigiKey.

À ce prix-là, le Jetson Orin Nano Super rend l’IA plus accessible que jamais. Êtes-vous tenté ? Que feriez-vous avec une machine aussi performante à ce prix-là ? Dites-nous tout dans les commentaires !

