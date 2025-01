NVIDIA vs DeepSeek : faut-il vendre en urgence, ou acheter les actions ?

NVIDIA subit un revers après l’annonce de DeepSeek et son modèle IA entraîné en un temps record avec un budget limité.

DeepSeek remet en question l’utilité des puces les plus avancées de NVIDIA. Cette start-up chinoise a développé un modèle de langage de grande envergure en deux mois pour moins de 6 millions de dollars. En réponse, l’action du géant américain a chuté de 17 % en une séance. Menace durable ou opportunité d’achat ?

DeepSeek bouscule le marché

Les investisseurs ont réagi vivement à cette percée. DeepSeek prouve que l’entraînement des modèles IA coûte moins cher que prévu. Un défi pour NVIDIA dont les revenus dépendent fortement de ses puces haut de gamme.

Mais plusieurs incertitudes demeurent. Le coût réel du projet reste flou, car l’entraînement d’un LLM exige des ressources rarement détaillées. DeepSeek a utilisé des puces NVIDIA, bien que limitées, mais adaptées aux besoins en calcul intensif. Cette approche ne s’applique pas forcément à d’autres modèles d’IA.

DeepSeek, un concurrent inattendu pour NVIDIA

DeepSeek a conçu un modèle de plus de 100 milliards de paramètres, avec une capacité d’entraînement optimisée. Son architecture rappelle celle de NVIDIA, mais reflète une stratégie propre à la Chine. Grâce à des infrastructures spécifiques, comme le supercalculateur Sunway TaihuLight, cette start-up parvient à rivaliser avec des solutions éprouvées.

L’émergence de DeepSeek pourrait rebattre les cartes du secteur. NVIDIA détenait plus de 80 % du marché des GPU en 2023, mais voit apparaître un concurrent sérieux. Les restrictions américaines sur l’exportation de technologies avancées ont poussé la Chine à accélérer ses propres développements. Résultat, en six mois, des chercheurs chinois ont entraîné un modèle capable de rivaliser avec GPT-4.

Une rivalité aux enjeux stratégiques

L’essor de DeepSeek s’inscrit dans une tendance plus large : la montée en puissance de l’IA chinoise. Pékin investit massivement dans des centres de recherche et des supercalculateurs. En 2023, la Chine comptait plus de 30 % des supercalculateurs mondiaux, un atout stratégique pour l’entraînement des modèles IA.

Toutefois, NVIDIA conserve un avantage décisif. Un écosystème mature et un réseau de partenaires solides. Meta, Microsoft et Tesla continuent d’investir massivement dans ses solutions. Mais la progression des alternatives chinoises prouve que l’hégémonie occidentale dans l’IA n’est plus garantie.

NVIDIA, un rebond en vue ?

Les analystes ne prévoient pas de basculement immédiat. L’inférence, qui consiste à utiliser un modèle entraîné en temps réel, exige des puces puissantes. Sur ce segment, NVIDIA reste leader. Oracle et Elon Musk ont récemment souligné leur besoin croissant en GPUs.

Malgré la chute récente, NVIDIA affiche des résultats records. Sa marge brute dépasse 70 %, un niveau exceptionnel dans l’industrie. La nouvelle architecture Blackwell suscite un fort intérêt. Parier sur un déclin rapide du marché des GPUs IA semble prématuré. Les fondamentaux de NVIDIA restent solides, et le marché pourrait ajuster sa perception plus vite que prévu.

