OpenAI crée sa propre division robotique : que vont-ils encore créer ?

Cet après-midi, 13 janvier 2025, OpenAI a révélé son incursion dans le domaine de la robotique. Après avoir révolutionné l’IA avec ChatGPT, DALL-E et Sora, l’entreprise semble prête à s’attaquer au monde physique.

Forte de son partenariat avec Microsoft et d’investissements conséquents dans la formation informatique, la société a toutes les chances pour atteindre son nouvel objectif.

Selon l’annonce, OpenAI voit dans la robotique un potentiel immense, bien au-delà des simples applications logicielles. Caitlin Kalinowski, cadre technique de l’entreprise, a même révélé les premiers recrutements pour bâtir cette nouvelle division.

