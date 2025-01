OpenAI dévoile la compétence à posséder absolument à l’ère de l’IA !

L’IA a complètement changé les règles du jeu, dans le monde du travail comme dans nos vies quotidiennes. Alors, OpenAI, à travers son PDG Sam Altman, a jugé important de nous le faire comprendre.

Selon lui, dorénavant, savoir n’est plus suffisant. Stocker des informations dans sa mémoire est obsolète. L’avenir appartient désormais à ceux qui sont habiles à poser les bonnes questions.

Et cela ne concerne pas seulement les experts en technologie. Que vous soyez salarié, étudiant ou entrepreneur, cette aptitude est votre meilleur atout pour réussir dans ce monde aujourd’hui façonné par l’IA. Je vous explique.

Poser des questions, notre nouveau superpouvoir révélé par OpenAI

Jusqu’à récemment, accumuler des connaissances était un signe d’intelligence. Plus on en savait, plus on impressionnait. Mais plus maintenant, apparemment.

Sam Altman l’explique clairement : « Déterminer les bonnes questions à poser sera plus important que de trouver la réponse. » Pourquoi ? Parce que les réponses, les chatbots comme ChatGPT les trouvent déjà pour vous.

Ce qui compte, c’est d’apprendre à leur demander exactement ce dont vous avez besoin. Cette capacité porte même un nom : l’ingénierie rapide. Elle consiste à poser des questions précises et ciblées aux IA pour obtenir des réponses pertinentes et utiles.

Et devinez quoi ? Ce domaine est en plein boom. Les « ingénieurs en réponse rapide » sont aujourd’hui très demandés, avec des salaires pouvant dépasser 100 000 dollars par an.

D’ailleurs, savoir poser les bonnes questions est aussi un atout humain. Cela renforce votre crédibilité, montre que vous avez de l’empathie ou encore stimule des discussions productives.

L’expert en communication Matt Abrahams souligne que cette compétence va bien au-delà du travail. Dans une discussion ou une négociation, poser une question claire et concise montre que vous êtes attentif et engagé.

Dans le cadre professionnel, cela peut vous démarquer comme un leader capable de résoudre des problèmes complexes.

Le message est clair : devenez une meilleure version de vous, une plus intelligente en tous cas

Il faut savoir que Sam Altman d’OpenAI n’est pas le seul à vouloir nous mettre ce genre de message en tête. D’autres figures influentes, comme le milliardaire Mark Cuban, insistent aussi sur l’importance de compétences comme l’adaptabilité, la curiosité et l’agilité mentale.

Selon Cuban, ces qualités sont essentielles pour s’épanouir dans un monde de plus en plus dominé par l’IA. « Je ne sais pas prédire l’avenir exact de l’IA, mais je sais que la curiosité et l’adaptabilité seront cruciales », déclare-t-il.

Et les recruteurs, eux, sont du même avis. Un article de LinkedIn révèle que l’adaptabilité est devenue une compétence très recherchée chez les candidats.

Avec l’IA prenant en charge des tâches administratives répétitives, les employeurs cherchent des profils capables de relever de nouveaux défis et de s’adapter rapidement à des environnements en mutation.

Cela dit, OpenAI tient à rappeler que l’IA, aussi impressionnante soit-elle, ne remplacera jamais entièrement l’intelligence humaine. Il explique que notre rôle sera de collaborer avec ces machines pour les guider dans des réflexions critiques, trouver des solutions créatives et poser des bases pour des idées inédites.

Selon lui, la véritable satisfaction réside dans la résolution de problèmes complexes de manière créative, un domaine où l’humain a toujours un avantage.

Alors, que faire pour se démarquer dans ce nouvel univers dominé par l’IA ?

Et bien pour commencer, entraînez-vous à poser des questions percutantes, que ce soit dans votre travail ou dans la vie quotidienne. Cherchez à comprendre le « pourquoi » et le « comment », plutôt que de vous contenter de la surface des choses.

Ensuite, restez curieux et ouvert. Lisez sur des sujets variés, apprenez de nouvelles technologies et explorez des domaines hors de votre zone de confort. Et pourquoi ne pas approfondir vos connaissances sur l’IA ?

Des ressources comme les guides de LeBigDataFR sur « Maîtrisez Chat GPT », peuvent, par exemple, être un excellent point de départ.

Et en parlant d’approfondir ses connaissances sur l’IA, au cas où cela intéresserait votre entreprise, il y a des agences qui proposent des formations en IA. Sur ce, je recommande vivement lnitia.

Cette agence IA est composée d’experts qui se feront plaisir d’apprendre à votre équipe comment tirer meilleur parti de l’IA. Ils vous aideront à propulser votre société vers le succès.

Et enfin, adoptez une mentalité de croissance : soyez prêt à apprendre, à échouer et à évoluer. Dans ce monde où tout évolue rapidement, ce sont ceux qui savent s’adapter qui resteront en tête.

Alors maintenant que vous savez ce qui est en jeu – merci OpenAI – prenez les devants et mettez ces conseils en pratique ! Et si vous avez d’autres conseils, partagez-le en commentaire, moi ainsi que beaucoup d’autres en avons besoin pour évoluer.

