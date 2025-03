OpenAI lance la nouvelle IA o1 Pro : surpuissante, mais hors de prix

OpenAI vous présente son dernier o1 Pro. Il s’agit de la version boostée de son modèle de raisonnement o1. Plus performant, plus précis, il promet d’apporter des réponses encore plus poussées aux développeurs.

Mais ne vous réjouissez pas trop vite car il y a un hic et il est de taille. o1 Pro est hyper cher. Son prix atteint des sommets. Suivez-moi, vous allez tout comprendre en lisant cet article.

Un modèle d’élite à un tarif élitiste

Si l’on croit OpenAI, o1 Pro exploite davantage de ressources et de puissance de calcul. Ce qui lui permet d’approfondir son raisonnement et fournir des résultats optimaux sur des problèmes complexes.

Par ailleurs, cette amélioration s’accompagne de nouvelles fonctionnalités. Prise en charge de la vision, appels de fonctions, sorties structurées et même une compatibilité avec les API Réponses et Batch.

Autre chose. Face aux nombreuses demandes des développeurs, OpenAI a décidé de l’intégrer o1-pro à son API. C’est sûrement la raison pour laquelle son prix est ultra élevé.

Combien est-ce au fait ? 1 million de jetons en entrée coûte 150 $. Cela signifie que vous payez à chaque requête. Seulement, plus votre prompt est long, plus vous utilisez de jetons et donc plus vous le montant de votre facture s’élève.

Le principe est le même pour les jetons en sortie. Plus la réponse générée par l’IA est longue, plus elle contient de jetons, et plus le coût est élevé. Toutefois, notez que le tarif est 4 fois plus cher. 1 million de jetons en sortie vaut 600 $.

OpenAI o1 Pro est donc deux fois plus chers que GPT-4.5 et dix fois plus coûteux que le modèle o1 de base.

Il faut juste noter que l’accès au modèle est limité. Seuls certains développeurs des niveaux 1 à 5, c’est-à-dire ceux ayant déjà investi un certain montant dans les services API d’OpenAI, peuvent l’utiliser.

Ceux de niveau supérieur bénéficient d’un nombre de requêtes plus important sur une période donnée.

Qui sera prêt à investir une somme aussi conséquente ?

C’est bien la question en effet. D’ailleurs, pour un modèle aussi cher, les retours des utilisateurs qui l’ont testé en avant-première sur ChatGPT Pro n’étaient pas tous très encourageants.

Comme à mon habitude, j’ai visité Reddit pour voir les réactions que suscite cette nouvelle. Et devinez quoi ! J’étais tombé sur un post qui qualifie o1 Pro de « pathétique ».

L’internaute nous déconseille littéralement de l’utiliser. « Si vous envisagez de payer 200 $ pour ce truc, abstenez-vous. Il faut un temps affreux pour obtenir un résultat légèrement meilleur que o1. »

Bien sûr, nombreux étaient ceux qui ont loué son efficacité. En particulier pour les tâches de programmation nécessitant des instructions détaillées.

À mon avis, tout dépend de l’expérience que cherche l’utilisateur. Personnellement, je n’ai pas encore eu l’occasion de l’essayer mais si vous l’avez déjà fait, partagez dans le commentaire comment c’était !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.