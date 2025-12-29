OpenAI, Nvidia… top des deals les plus chers de l’industrie de l’IA

Si vous aviez encore un doute sur l’ampleur de la révolution en cours. Jetez un œil aux chéquiers des géants de la tech. Les chiffres ne se comptent plus en millions, ni en centaines de millions, mais en dizaines de milliards de dollars.

On assiste à une véritable course à l’armement numérique avec l’industrie de l’IA. OpenAI, Nvidia et les Hyperscalers (Microsoft, Amazon, Google) redessinent la carte du pouvoir économique mondial. Mais au-delà des zéros qui s’alignent, que racontent ces deals sur notre avenir ? Plongée dans le top des transactions qui donnent le tournis.

OpenAI et Microsoft : le mariage de raison à 13 milliards

C’est le deal qui a tout déclenché. En injectant progressivement plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI. Microsoft ne s’est pas contenté d’acheter des parts dans une startup prometteuse. La firme de Redmond a verrouillé un accès exclusif aux modèles GPT pour ses produits (Office, Azure, Windows).

Pour OpenAI, ce partenariat était vital. Effectivement, l’entraînement de modèles comme GPT-5 nécessite une puissance de calcul phénoménale. Une chose que seul un géant comme Microsoft pouvait offrir via ses data centers. C’est l’archétype du deal moderne surtout pour les crédits cloud pour alimenter les serveurs.

Amazon et Anthropic : la riposte à 8 milliards

Pendant que Microsoft et OpenAI occupaient le devant de la scène, Amazon ne restait pas les bras croisés. En investissant un total de 8 milliards de dollars dans Anthropic, le géant du e-commerce a sécurisé sa place dans la course.

Ainsi, Amazon propose les modèles d’Anthropic sur sa plateforme AWS. En échange, Anthropic s’engage à utiliser les puces maison d’Amazon (Trainium et Inferentia). C’est une guerre d’écosystèmes où chaque géant veut garder ses clients captifs de son propre nuage informatique.

Nvidia : le banquier et l’architecte du monde IA

Nvidia est aujourd’hui au centre de toutes les convoitises. Non seulement tout le monde s’arrache ses puces H100, mais l’entreprise est devenue un investisseur ultra-agressif. Récemment, un partenariat stratégique entre OpenAI et Nvidia a fuité. Il évoque le déploiement de 10 gigawatts de systèmes IA. Le projet vise un investissement pouvant atteindre les 100 milliards de dollars à terme.

Nvidia ne se contente plus de vendre des composants. Elle finance ses propres clients (comme CoreWeave) pour s’assurer que ses puces restent le standard absolu. On se souvient aussi de l’acquisition de Mellanox pour 7 milliards de dollars en 2020. Cela permet aujourd’hui à Nvidia de faire communiquer ses puces à une vitesse record.

Oracle et OpenAI : le deal de tous les records ?

La rumeur et les rapports financiers font état d’un accord potentiellement titanesque entre Oracle et OpenAI. On parle de 300 milliards de dollars sur cinq ans pour de la puissance de calcul. Si ces chiffres se confirment, nous changerions d’échelle. L’infrastructure IA deviendrait l’investissement le plus lourd de l’histoire industrielle, devant l’aérospatiale ou l’énergie.

Pourquoi une telle frénésie ? Parce que dans l’IA, la taille compte. Plus vous avez de données et de puissance de calcul, plus votre modèle est intelligent. Les entreprises ne parient pas seulement sur un logiciel, mais sur la possession de l’infrastructure qui fera tourner l’économie de demain.

Cependant, cette débauche de moyens pose une question humaine et éthique. Peut-on laisser une poignée d’entreprises privées détenir les clés d’une technologie aussi transformatrice ? Si l’IA est le nouveau pétrole, les deals d’aujourd’hui sont en train de forer les puits qui vont alimenter le prochain siècle.

