OpenAI annonce o3 mini : l’IA miniature qui va chambouler l’industrie ?

Une IA miniature, mais pas si petite que ça dans ses ambitions. OpenAI s’apprête à bouleverser la donne avec o3 mini, un modèle compact conçu pour résoudre des problèmes complexes et redéfinir les standards de l’intelligence artificielle.

OpenAI, célèbre pour ses avancées révolutionnaires en matière d’IA, vient de mettre sur les rails le o3 mini. Ce modèle réduit, mais prometteur, a été pensé pour allier puissance et accessibilité. Tout en répondant aux besoins croissants des utilisateurs.

Cette IA miniature incarne une vision stratégique visant à maintenir OpenAI à la pointe dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Soutenu par Microsoft et accompagné d’une API dédiée, o3 mini sera disponible en simultané sur ChatGPT.

O3 mini, c’est donc une version miniature, mais hyper performante d’un modèle d’IA de raisonnement. Annoncé le 17 janvier par Sam Altman, PDG d’OpenAI, ce petit bijou sera disponible avec une API et un accès via ChatGPT.

thank you to the external safety researchers who tested o3-mini.



we have now finalized a version and are beginning the release process; planning to ship in ~a couple of weeks.



also, we heard the feedback: will launch api and chatgpt at the same time!



(it's very good.)