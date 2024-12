OpenAI s’apprête à lancer Sora V2 ?! Cette fuite présage une IA surpuissante !

Une fuite récente pourrait bien nous en dire un peu plus sur Sora V2, la nouvelle version du modèle vidéo d’OpenAI. Plus fluide, plus réaliste et bourré de nouvelles fonctionnalités, ce bijou technologique promet de faire exploser les limites de la création vidéo par intelligence artificielle.

Capable de produire des séquences photoréalistes d’une minute, le modèle Sora a placé la barre très haut. Pourtant, OpenAI semble prêt à aller encore plus loin.

Le 7 décembre, une vidéo a fait surface sur X. C’est Ruud van der Linden, PDG de LontVideo qui l’a publiée. Et elle montre ce qui pourrait bien être Sora V2, la prochaine version de l’IA vidéo d’OpenAI. Ce clip ressemble à une scène d’un film de Vikings, mais il aurait en réalité été généré grâce à cette IA nouvelle génération.

Je me souviens qu’OpenAI avait dévoilé Sora le 15 février 2024 et cette IA a vraiment redéfini la création vidéo. Alors que les modèles concurrents peinaient à générer 5 secondes de vidéos réalistes, Sora produisait déjà des séquences quasi photoréalistes d’une minute.

Lors d’un discours au C21Media Keynote à Londres, Chad Nelson, d’OpenAI, aurait donc présenté ces séquences. Selon van der Linden, Sora V2 permettra bientôt de générer des vidéos d’une minute et de haute qualité. Ce nouveau modèle pourra aussi combiner du texte, des images et même d’autres vidéos comme prompts.

Sora v2 release is impending:



* 1-minute video outputs

* text-to-video

* text+image-to-video

* text+video-to-video



OpenAI's Chad Nelson showed this at the C21Media Keynote in London. And he said we will see it very very soon, as @sama has foreshadowed. pic.twitter.com/xZiDaydoDV