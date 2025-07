OpenAI va lancer sa prochaine bombe : un navigateur web basé sur ChatGPT

Vous en avez marre de cliquer, scroller, copier, coller, rager ? OpenAI a entendu votre flemme collective. Et comme toujours, l’entreprise a une solution. Un navigateur web piloté par IA qui s’occupe de (presque) tout à votre place. Pas mal, non ?

Depuis l’essor de l’IA, les gens oublient peu à peu Google. Avant quand vous posez une question, on vous dit, Google it ! Aujourd’hui, nous avons droit à un “eh bah, demandes à ChatGPT !”.

Et bientôt, en plus du chatbot d’OpenAI, Google verra un nouvel arrivant s’aligner auprès de ses concurrents. Ce ne sera pas un énième clone de Chrome. Non, nous aurons affaire à un vrai navigateur web intelligent.

Tout ce qu’on sait sur ce navigateur web d’OpenAI

L’information vient de Reuters. Apparemment, ce futur outil pourrait intégrer l’agent IA « Operator », capable d’effectuer des tâches pour vous. Réserver une table, remplir un formulaire, organiser votre week-end en trois clics… ou plutôt trois phrases.

Toujours selon Reuters, ce navigateur reposera sur une interface native de ChatGPT. Autrement dit, les utilisateurs pourront interagir directement avec le chatbot depuis le navigateur lui-même, sans passer par le site d’OpenAI.

Pour une compatibilité maximale avec le web actuel, le navigateur s’appuiera sur Chromium. La base open source développée par Google et utilisée notamment par Chrome, Microsoft Edge ou encore Opera.

Bien entendu, ce projet de navigateur n’est pas une surprise totale. Dès l’an dernier, The Information a révélé qu’OpenAI explorait sérieusement cette piste. La startup avait même recruté deux anciens piliers de l’équipe de développement initiale de Google Chrome.

Google, préparez le paracétamol !

Ce nouveau navigateur arrive dans un contexte tendu pour Google. Le géant étant déjà sous pression judiciaire pour sa domination dans la recherche en ligne.

Chrome, utilisé par plus de trois milliards de personnes, est un pilier stratégique de l’écosystème publicitaire d’Alphabet. Il collecte des données précieuses sur les utilisateurs. Ce qui permet à Google de proposer des publicités ciblées et redoutablement efficaces.

Il faut donc croire qu’en lançant son propre navigateur, OpenAI vise ce trésor de guerre. Avec déjà plus de 400 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires sur ChatGPT, la firme a un public captif, prêt à essayer ce nouvel outil.

Et si l’adoption est au rendez-vous, Google pourrait bien voir une partie de son trafic lui échapper. D’autant plus qu’OpenAI semble déterminé à tout faire elle-même. Moteur de recherche, assistant personnel, navigateur, et bientôt même concurrent à Google Workspace.

Alors, dites-nous ! Que pensez-vous de cette révolution de la navigation web ? Feriez-vous partie de ceux qui vont abandonner Google Chrome pour ce nouveau navigateur web ?

