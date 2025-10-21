OUI ! La promesse de Gemini 3.0 enfin tenue par Pichai (et c’est pour bientôt)

Sundar Pichai confirme enfin l’arrivée de Gemini 3.0. Le futur de l’IA selon Mountain View prend forme, plus intelligent, plus multimodal et plus ambitieux que jamais. Et tout indique que le déploiement a déjà commencé en douce.

Après des mois de rumeurs, Google officialise enfin Gemini 3.0, sa nouvelle génération d’intelligence artificielle. Annoncé par Sundar Pichai lors de l’événement Dreamforce à San Francisco, ce modèle représente une évolution majeure dans la stratégie IA du géant américain.

Plus qu’un simple chatbot, Gemini 3.0 se veut un véritable agent intelligent. Il est capable de comprendre, raisonner et créer à un niveau jamais atteint par ses prédécesseurs. Et selon plusieurs indices, certains utilisateurs auraient déjà été discrètement mis à niveau. Une preuve que Google teste déjà son futur monstre d’efficacité avant l’annonce officielle.

Gemini 3.0 arrive enfin

Lors de l’événement Dreamforce à San Francisco, le PDG de Google, Sundar Pichai, a fait une déclaration que la communauté attendait depuis des mois. Ainsi, Gemini 3.0 débarquera d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle version est décrite comme un agent d’IA bien plus puissant. Elle promet de dépasser les progrès spectaculaires déjà vus avec Gemini 2.5 Computer Use.

D’après Pichai, le projet s’appuie sur les meilleures équipes de Google, de DeepMind à Google Research, en passant par Google Brain. Et Gemini 3.0 reste fidèle à son ADN. C’est un modèle multimodal capable de comprendre du texte, des images, de l’audio, voire de la vidéo. Mais cette fois, Google promet un niveau de compréhension et de raisonnement supérieur. Notamment dans le codage, le génie logiciel et la création de contenu visuel.

Selon plusieurs fuites relayées par WinBuzzer, certains utilisateurs auraient déjà reçu une notification mystérieuse dans Gemini Advanced. Je me souviens que les versions précédentes, comme Gemini 1.5 Pro, avaient été livrées à certains utilisateurs. Et cela, avant même toute communication officielle.

🤫 Google's Gemini 3.0 rumors: Quiet soft-launch underway for select users, full release eyed for Oct 22 or Dec 2025. Built-in reasoning, 10x speed boost, multi-million token context, task agents, and a potentially huge edge over GPT-5 in coding and multimodal tasks.

Is it true? pic.twitter.com/KXBdL0vvYz — SingularityAge AI (@SingularityAge) October 19, 2025

Cette stratégie permet à Google de tester les performances en conditions réelles tout en collectant des retours pour affiner le modèle. De plus, d’après les premiers retours, les améliorations sont nettes. La génération de code SVG est précise, une meilleure logique multimodale, et des réponses plus naturelles dans les échanges complexes.

Le moteur derrière tout l’écosystème Google

Gemini 3.0 Pro jouera donc un rôle clé dans Gemini Advanced, mais aussi dans Gemini for Workspace, où il animera Docs, Gmail et Slides. Pour les pros, le modèle sera le cœur de Gemini for Enterprise, une plateforme d’agents IA pensée pour automatiser les workflows d’entreprise.

Côté tarifs, rien ne change (pour l’instant). Gemini Flash reste gratuit sur smartphone et navigateur. Gemini Advanced (Pro) coûte 21,99 €/mois et Gemini AI Ultra, destiné aux pros, monte à 247,99 €/mois.

Alors qu’Anthropic vient de dévoiler Claude 4.5 Haiku et qu’OpenAI prépare ses prochaines versions de GPT, Google prend tout le monde de court. Plutôt que d’attendre un grand événement, le géant de Mountain View pousse déjà Gemini 3.0 dans le monde réel.

Ainsi, Gemini 3.0 n’est plus un projet, c’est une réalité en cours de déploiement. Et si vous utilisez déjà Gemini Advanced, il se pourrait bien que vous testiez le futur de l’IA de Google sans même le savoir.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.