Panique chez Amazon ! Ce rapport confidentiel révèle un grave retard dans l’IA

Alors que l’IA prend d’assaut notre quotidien, Amazon semble en pleine crise. Apparemment, Alexa, son assistant vocal phare, accuse un grave retard. Un rapport confidentiel de Bloomberg dévoile une lutte acharnée, mais peut-être vaine, pour rattraper les géants de l’IA. Entre technologie dépassée et absence de cap clair, Alexa risque de rester loin derrière Google et Apple dans la course à l’intelligence artificielle.

Dans le domaine de l’IA, la compétition est rude, et chaque pas, petit soit-il, compte. Google affine son assistant Gemini tandis qu’Apple prépare un Siri nouvelle génération. Même des acteurs spécialisés comme OpenAI repoussent les limites du possible. De son côté, Amazon a l’ambition de faire d’Alexa un acteur incontournable de l’IA.

Mais selon un rapport de Bloomberg, l’entreprise fait face à de sérieux obstacles. Manque de vision stratégique, technologie vieillissante, difficulté à intégrer des capacités IA vraiment innovantes… Les défis d’Amazon sont nombreux. Et ses concurrents ne l’attendent pas. À mesure que Google, Apple, et d’autres continuent de progresser, Amazon peut-elle encore rattraper le retard d’Alexa ?

Amazon à la traîne dans la course à l’IA

Nous vivons littéralement dans l’âge d’or de l’IA, et je peux dire que les choses avancent vite ! Les autres géants de la tech, comme Google et Apple, mènent la danse avec leurs propres assistants IA très performants. Apple prépare Siri 2.0, et Google continue de perfectionner Gemini. Même les nouveaux venus comme OpenAI et Perplexity gagnent en puissance et en popularité. Mais au milieu de tout cela, Amazon et son Alexa semblent pris au dépourvu.

Un rapport confidentiel de Bloomberg, publié le 31 octobre, a révélé que chez Amazon, l’équipe rame sévère pour rendre son IA plus intelligente. Je vous rappelle un peu l’histoire d’Alexa ! Cela fait des années qu’Amazon essaie de transformer son assistant vocal en un véritable chatbot. Mais malheureusement, c’est sans trop de succès. Comme le souligne une source du rapport, Alexa, « a plus en commun avec un arbre téléphonique automatisé qu’avec l’IA. ».

Cet été déjà, en juin, un article de Fortune avertissait qu’Amazon était encore loin de déployer un véritable « Alexa 2.0 ». À ce moment-là, Apple et Google faisaient de grandes annonces pour leurs assistants respectifs, alors qu’Amazon restait plutôt discret. Pour ne rien arranger, le manque de vision stratégique au sein de la direction d’Amazon complique encore davantage les avancées technologiques d’Alexa.

D’après les analystes, le problème d’Alexa, c’est son système de réponse rigide basé sur des règles qui limitent son potentiel. Contrairement aux IA de Google et d’Apple qui s’appuient sur des modèles de langage puissants, Alexa se contente de réponses pré-programmées. Par conséquent, l’assistant vocal d’Amazon est encore incapable de répondre de manière naturelle et fluide à des questions improvisées.

Le retard s’accumule face aux concurrents

Mais, Amazon ne reste pas les bras croisés. Depuis septembre 2023, le PDG Andy Jassy s’est impliqué pour donner une nouvelle direction à l’équipe d’Alexa. Malgré tout, cela semble avoir produit un effet inattendu. Le chatbot se retrouve souvent à « halluciner », c’est-à-dire à donner des réponses inexactes ou complètement à côté de la plaque.

En juin, des représentants de l’entreprise ont tenté de minimiser les critiques de Fortune. Ils ont argué que ces analyses étaient « obsolètes ». Toutefois, aujourd’hui encore, Alexa reste en retrait, et la promesse d’une version 2.0 se fait toujours attendre. Par ailleurs, à l’heure actuelle, Amazon prévoit l’arrivée de nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour Alexa en 2025. Autrement dit, il va falloir patienter.

Mais malgré les obstacles, Amazon tient le coup. Comme le dit un porte-parole de l’entreprise : « Notre vision pour Alexa reste la même : créer le meilleur assistant personnel au monde. L’IA générative offre une formidable opportunité de rendre Alexa encore meilleure pour nos clients.(…) Nous avons déjà intégré l’IA générative dans différents composants d’Alexa et travaillons dur sur sa mise en œuvre à grande échelle. Nous sommes enthousiasmés par ce que nous construisons et avons hâte de le proposer à nos clients. »

J’espère que l’entreprise trouvera rapidement un moyen de faire évoluer son chatbot Alexa au rythme effréné des nouvelles technologies. Sans quoi l’assistant vocal d’Amazon pourrait bien se retrouver définitivement dépassé.

Selon vous, Alexa pourra-t-elle tenir tête à Google et Apple, ou est-il trop tard pour elle ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires !

