Plongez dans le chapitre 2 Remix de Fortnite avec des artistes mythiques !

Fortnite frappe un grand coup avec le lancement de son chapitre 2 Remix. L’événement a débuté avec une performance spectaculaire à Times Square qui a réuni des artistes légendaires.

Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice et le regretté Juice WRLD ont marqué le début de cette nouvelle ère. Les fans ont vécu un show alliant musique et technologie, retransmis en direct dans le jeu pour une immersion totale.

Le lancement du chapitre 2 Remix a eu lieu dans un cadre exceptionnel. À Times Square, Snoop Dogg et Ice Spice ont captivé le public avec une prestation mêlant son et images. Dans le jeu, les joueurs ont assisté à un concert en direct. Ils ont découvert une performance inédite de Snoop Dogg. Son morceau « Gorgeous » a été la surprise de la soirée.

Le Remix : The Prelude a donné le coup d’envoi d’une saison musicale inédite. Chaque semaine, les joueurs pourront interagir avec des lieux de jeu thématiques et des artistes emblématiques. Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice et Juice WRLD apportent chacun leur style afin d’offrir aux joueurs une immersion unique dans leurs univers musicaux.

Pour la première fois, Fortnite permet aux joueurs d’interagir avec des artistes à travers des environnements thématiques. De plus, des tenues spéciales représentant chaque légende seront disponibles dans la boutique du jeu. Cette nouveauté permet aux fans d’incarner leurs icônes tout en explorant l’univers de Fortnite.

Hommage à Juice WRLD

Le chapitre 2 Remix se termine en apothéose avec Remix: The Finale. Prévu le 30 novembre, cet événement en direct rendra hommage à Juice WRLD, grand amateur de Fortnite. Sa mère, Carmela Wallace, a souligné l’importance de cet hommage. Pour les fans, ce moment symbolise la connexion entre la passion de Juice WRLD pour le jeu et sa musique intemporelle.

Snoop Dogg est l’icône de la saison 6. Il incarne le style musical et ludique de Fortnite. Eminem, prêt pour son retour, se joindra à la fête le 7 novembre. Ice Spice, la princesse de New York, apportera sa touche dès le 14 novembre. Chaque artiste introduira une nouvelle dimension qui enrichira l’expérience de jeu.

Nouveaux cosmétiques

La saison Remix introduit une nouvelle gamme de cosmétiques appelée Kicks. Cette collection initiale comprend des marques telles que Nike et Jordan. La première paire de Jordans sera disponible dès le 12 novembre, ce qui va ajouter une touche de style aux aventures des joueurs.

Le chapitre 2 Remix se veut un hommage aux saisons précédentes de Fortnite Battle Royale. Près d’un an après le succès de Fortnite OG, ce nouveau chapitre promet de marquer l’histoire du jeu. L’engagement de plus de 100 millions de joueurs témoigne de l’impact de Fortnite dans l’univers du divertissement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.