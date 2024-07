Plus besoin d’aller à la salle ! La science a créé cet entraînement de 25 minutes

Désormais, vous pouvez développer un corps plus fort et plus actif sur le plan métabolique, grâce à cet entraînement avec poids en seulement 25 minutes. C'est un entraînement entièrement efficace même s'il ne requiert pas une augmentation du facteur de transpiration.

Vous souhaitez renforcer votre corps et stimuler votre métabolisme facilement ? La science a trouvé l'entraînement parfait pour vous ! Cet entraînement de marche avec des poids peut vous aider à atteindre votre objectif en 25 minutes. Grâce à cette découverte, vous pouvez oublier la course à pied.

En quoi consiste l'entraînement de marche de 25 minutes avec des poids ?

L'entraînement de marche de 25 minutes est une routine qui consiste à marcher tout en portant des poids. Il est idéal pour garder vos muscles, vos os et vos articulations robustes. Cet exercice vous permet de faire travailler vos jambes, vos fléchisseurs de la hanche, votre tronc ou encore vos fessiers.

Par ailleurs, tenir des poids vous permet d'engager le haut de votre corps, notamment le haut du dos, les épaules et le haut de vos bras.

Une séance de marche avec des poids est un entraînement adapté pour perdre du poids et pour renforcer votre corps. Elle est adaptée pour les personnes âgées pour avoir des os robustes à l'atrophie.

Cet exercice se pratique en extérieur et en intérieur. Si vous appréciez l'entraînement en salle, vous pouvez très bien utiliser un tapis de course et vous entraîner. Par contre, si vous n'aimez pas aller à la salle, vous pouvez le faire n'importe où et n'importe quand avec le minimum d'équipement. Vous pouvez vous aventurer dans la nature pour votre séance quotidienne et atteindre facilement votre objectif.

Grâce à cette séance pratique, vous pouvez améliorer votre santé cardiovasculaire sans passer des heures dans une salle de gym.

Pour effectuer cette séance d'entraînement, il est recommandé de tenir un ensemble d'haltères ou de kettlebells réglables. Par contre, vous n'avez pas besoin de porter de gilet lesté ou encore des poids pour les chevilles ou les poignets.

Rappelons qu'il faut généralement éviter de charger les chevilles lors de la marche rapide pour ne pas augmenter les risques sur vos articulations. C'est vraiment à proscrire si vous souffrez de douleurs articulaires, car cela ne ferait qu'aggraver les symptômes.

Voici les séances à réaliser pour pratiquer cet entraînement de 25 minutes. Il s'agit de 5 séries d'exercice d'une minute, à répéter 5 fois.

La première minute, vous devez réaliser des fentes en marche sur rack mixte à répéter 16 à 20 fois. La minute suivante, vous devez effectuer une marche avec rack au-dessus de la tête de 50 secondes. Puis, vous devez réaliser la promenade du fermier durant 50 secondes suivie par des fentes avant, 16 à 20 fois. Enfin, vous devez vous reposer pendant la cinquième minute et ainsi de suite.

Il y a également une autre manière d'aborder cette série d'exercices. Vous devez choisir un poids plus léger et travailler pour un maximum de répétitions jusqu'à 45-50 secondes. Ensuite, vous pouvez vous reposer 10-15 secondes. Il ne vous reste plus qu'à atteindre les mêmes répétitions pour les tours restants.

Quels sont les avantages de l'entraînement de marche avec poids ?

Les avantages de la marche avec des poids sont nombreux, mais souvent sous-estimés. Comme mentionné dans le précédent paragraphe, cet entraînement permet avant tout de préserver les muscles, les os et les articulations en vieillissant.

Par ailleurs, c'est une excellente alternative à une séance en salle de sport. C'est une manière de varier les plaisirs, particulièrement si vous êtes un débutant.

Il s'agit également d'un entraînement qui cible tout votre corps. De plus, il utilise différentes positions des bras ainsi que des prises au-dessus de la tête qui vous permettront d'améliorer la mobilité des épaules et la force du torse.

Pour obtenir de bon résultat, vous devez vous entraîner de façon constante et surcharger de manière progressive votre corps jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.

Pour ce qui est du métabolisme, il est recommandé de toujours bouger tout au long de la journée. Si vous assistez à une réunion, vous pouvez choisir de rester debout. Il est également possible de faire du jardinage, etc.

Cette pratique simple est baptisée NEAT. Elle permet de garder votre métabolisme en marche, donnant ainsi un effet cumulatif sur la dépense calorique intégrale.

Enfin, des recherches attestent que si vous pratiquez cet entraînement dans la nature, vous pourriez optimiser votre force mentale et améliorer votre humeur.

