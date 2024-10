Pourquoi tout le monde craque pour ces téléphones sans applications ?

Les smartphones dominent toujours le marché, mais les téléphones classiques, ou « dumb phones », enregistrent un net regain au Royaume-Uni. De nombreux parents se tournent vers ces appareils pour protéger leurs enfants des risques associés aux réseaux sociaux et à la messagerie instantanée.

Virgin Media O2 (VMO2), un opérateur télécoms britanniques, rapporte une hausse significative des ventes de téléphones classiques. Cette tendance s’est particulièrement intensifiée en septembre, au moment de la rentrée scolaire. Ces appareils offrent des fonctions limitées, avec appels et SMS uniquement, sans connexion à Internet. Par conséquent, ils réduisent le risque d’exposition au cyberharcèlement et limitent l’utilisation excessive des réseaux sociaux.

Selon Christian Hindennach, directeur commercial chez VMO2, de nombreux parents recherchent des solutions plus sûres et adaptées au monde numérique. Ils veulent équiper leurs enfants sans les exposer aux dangers de l’hyperconnectivité. Pour répondre à cette demande, VMO2 propose des modèles populaires tels que le Nokia 105 ou la version 2024 du Nokia 3210. Je trouve que ces téléphones sont pratiques et très simples à utiliser. Ils ne comportent pas toutes les distractions numériques qu’on trouve avec les smartphones.

Cependant, cette popularité ne se limite pas aux familles. Je constate que de nombreux adultes choisissent aussi les téléphones classiques. Par exemple, certains travailleurs, notamment dans la construction, privilégient ces appareils pour leur robustesse.

Les seniors apprécient leur simplicité d’utilisation et de plus en plus de jeunes de la génération Z adoptent également ces téléphones. Fatigués par la surconsommation d’écrans après la pandémie, ils recherchent une pause numérique et redécouvrent des plaisirs simples, comme le jeu Snake.

Un besoin croissant d’équilibre numérique

Selon les études de Canalys, la demande se stabilise et les ventes devraient atteindre 2,8 millions d’unités en 2023. Cette évolution reflète un besoin d’équilibre face à l’omniprésence des smartphones, qui incite certains consommateurs à changer d’appareil pour réduire leur temps d’écran. Les téléphones classiques représentent une solution abordable pour ceux qui veulent se déconnecter sans renoncer à rester joignables.

VMO2 a aussi collaboré avec Internet Matters, une organisation spécialisée dans la sécurité en ligne. Ensemble, ils proposent des guides gratuits et des conseils destinés aux parents. Cette initiative permet aux familles de mieux encadrer l’usage du numérique chez les jeunes. Leur objectif est de fournir des ressources pratiques afin d’aider les enfants à naviguer en ligne en toute sécurité.

Les analystes restent prudents face à la hausse de popularité des ventes de téléphones classiques. Selon Runar Bjørhovde, de Canalys, ce retour aux téléphones classiques pourrait rester temporaire. Il explique que cette tendance est alimentée par un besoin ponctuel de se déconnecter, après l’hyperconnectivité vécue pendant la pandémie. Pour beaucoup, le téléphone classique représente une option que certaines personnes vont essayer. De plus, le prix bon marché de ces appareils crée un seuil d’achat bas pour les consommateurs.

