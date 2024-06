Lancement de la Data Integrity Suite par Precisely sur Databricks

Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, a récemment étendu son partenariat avec Databricks. Cette extension inclut la disponibilité immédiate de la Precisely Data Integrity Suite sur le portail Partner Connect de Databricks.

La Precisely Data Integrity Suite offre une gamme complète de fonctionnalités pour assurer l'intégrité des données. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des données de confiance pour leurs initiatives d'intelligence artificielle et d'analytique avancée.

Avantages du portail Partner Connect

Le portail Partner Connect de Databricks permet aux entreprises de créer des comptes d'évaluation pour la Data Integrity Suite. Cela permet de bénéficier immédiatement des avantages offerts par Precisely dans les workspaces Databricks.

Des fonctionnalités avancées

La suite propose des services interopérables d'intégration, de gouvernance, de gestion de la qualité et d'observabilité des données. Elle inclut également des fonctionnalités de geo addressing, d'analyse spatiale et d'enrichissement des données.

Roger Murff, VP of Technology Partners chez Databricks, déclare : « Precisely apporte à notre clientèle une combinaison unique de fonctionnalités d'intégrité des données. Combinés à la plateforme d'intelligence des données de Databricks, les outils avancés d'intégrité des données de Precisely assureront à nos clients un accès plus rapide à des informations exploitables d'une grande fiabilité, contribuant ainsi à l'innovation et à l'efficacité opérationnelle. »

Selon Gartner, l'intégrité des données est cruciale pour obtenir des solutions d'intelligence artificielle fiables. La validation automatisée est essentielle pour gérer les volumes massifs de données.

Des services cloud interopérables

La Data Integrity Suite de Precisely est une solution SaaS complète. Elle accélère et rationalise le processus d'intégrité des données grâce à des services cloud connectés de manière transparente via une plateforme unifiée.

Actuellement, les services disponibles incluent la qualité des données, l'observabilité des données et le geo addressing. Les futurs services comprendront l'intégration des données, la gouvernance des données, l'analyse spatiale et l'enrichissement des données.

Engagement de Precisely

Eric Yau, COO de Precisely, confie : « Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Databricks. Les utilisateurs de Databricks peuvent désormais se connecter sans difficulté à la Precisely Data Integrity Suite afin de renforcer immédiatement le niveau de confiance des données qu'ils utilisent dans leur activité et de prendre des décisions avisées au moment opportun. »

Grâce à ce partenariat, Precisely et Databricks offrent une solution robuste pour assurer l'intégrité des données. Cette collaboration permet aux entreprises de maximiser l'impact de leurs initiatives data driven.

En somme, la Precisely Data Integrity Suite représente une avancée majeure pour les clients de Databricks. Avec cette solution, les entreprises peuvent exploiter des données fiables et améliorer leur efficacité opérationnelle et leur innovation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

