Protoclone : le 1er robot avec un squelette et des muscles, inspiré par Westworld !

Clone Robotics vient de dévoiler Protoclone V1 : un robot humanoïde doté de muscles et d’un squelette synthétiques. La startup s’est fixé pour ambition de créer des androïdes impossibles à distinguer de véritables humains, et ce prototype représente une étape majeure vers cet objectif !

Si une IA égalait l’intelligence humaine, qu’est-ce qui nous distinguerait des robots humanoïdes ? Vous pensez probablement à notre enveloppe corporelle, faite de chair et d’os.

Toutefois, cette différence physique entre l’Homme et la machine pourrait elle aussi disparaître très rapidement…

Après avoir choqué l’industrie de la robotique avec sa main et son torse plus vrais que nature, la startup Clone Robotics vient de dévoiler sa dernière innovation : le Protoclone V1.

Plus qu’un robot, un humain synthétique

Il ne s’agit pas d’un simple robot humanoïde, comme le Tesla Optimus, mais d’un véritable humain synthétique. Cette fois, la startup a reproduit un corps tout entier avec 200 degrés de liberté, 1000 myofibrilles, et 500 capteurs.

Actuellement propulsé par la pneumatique, il passera bientôt à un système hydraulique. Son système synthétique imite la structure squelettique, musculaire, vasculaire et nerveuse du corps humain.

Contrairement à beaucoup de fabricants d’humanoïdes préservant une apparence robotique, Clone Robotics vise l’hyper-réalisme. Elle cherche à imiter toutes les caractéristiques physiques et comportementales de l’humain…

Le tout premier androïde musculosquelettique… ou presque

D’après Clone Robotics, il s’agit du tout premier androïde bipède musculosquelettique. Toutefois, en 2017, l’Université de Tokyo avait déjà créé le robot Kengoro.

Il s’agit néanmoins d’un projet de recherche, tandis que Clone Robotics a pour ambition de commercialiser son produit. Son objectif est de créer des androïdes pour effectuer des tâches du quotidien.

À long terme, ses robots devraient travailler de façon indépendante au sein d’environnements complexes. Ils pourront donc remplacer les travailleurs humains dans les métiers à haut risque.

Le point zéro de l’ère des androïdes

Selon Dhanush Radhakrishna, co-fondateur de la startup américano-polonaise, le Protoclone et son anatomie fidèle à l’humain incarnent le « point zéro de l’ère des androïdes ».

Il est le fruit d’un long cheminement, qui a commencé en 2021 lorsque Radhakrishna s’est associé avec l’ingénieur polonais Lukasz Kozlik pour créer l’entreprise. Depuis lors, ils poursuivent le but de reproduire l’anatomie humaine.

Ce nouveau robot a été dévoilé à travers une courte vidéo de 40 secondes sur le réseau social X. On peut voir l’androïde suspendu dans un atelier, effectuant des mouvements dynamiques pendant que son visage est caché derrière un masque noir.

Les réactions des internautes vont de l’admiration au malaise. Selon Dar Sleeper de l’entreprise norvégienne 1X Technologies, soutenue par OpenAI, le Protoclone est à la fois « plus cool et plus effrayant » que prévu.

La firme s’apprête à produire 279 unités de ses androïdes Alpha en 2025, et les compare à des voitures de luxe en édition limitée. Ainsi, le prix n’est pas dévoilé publiquement pour le moment.

À l’avenir, Clone Robotics compte continuer à essayer de créer des robots impossibles à distinguer des humains jusqu’aux couches anatomiques les plus profondes…



Que pensez-vous de ce robot ? Êtes-vous impressionné par sa ressemblance avec un véritable humain ? Partagez votre avis en commentaire !

