PS5 en déclin ? La surprenante annonce de Sony

Le vice-président senior de Sony, Naomi Matsuoka, a révélé que la PlayStation 5 (PS5) devrait entamer sa fin de vie dès la prochaine année fiscale.

Il s’agit d’une annonce surprenante puisque la console n’a été commercialisée qu’en novembre 2020, soit il y a seulement un peu plus de trois ans. Cependant, la pénurie de composants due à la pandémie de Covid-19 a fortement impacté la production et les ventes de la célèbre console de jeux.

Un lancement difficile en pleine pandémie

Sortie pendant la crise sanitaire mondiale, la PlayStation 5 a rencontré des difficultés pour être conçue en raison d’un manque de matériaux et de composants. Le fabricant japonais a également fait face à une pénurie qui a engendré de nombreuses ruptures de stock. De ce fait, il aura fallu attendre environ deux ans avant qu’elle ne soit disponible librement en boutiques.

En dépit de ces difficultés, la console aurait tout de même réussi à se vendre à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde. Néanmoins, il est important de souligner que cette performance commerciale a été entravée par la pénurie de composants et la baisse des ventes depuis son lancement. Il est donc envisageable que ces obstacles aient contribué à la décision de Sony d’accélérer la fin de vie de sa dernière console.

Quel avenir pour les joueurs et les futures consoles ?

La question se pose alors : les joueurs ayant récemment acquis une PS5 ont-ils acheté une console en fin de vie ? Si la réponse demeure incertaine, il est fort probable que le support technique et les mises à jour continueront d’être assurés pour les années à venir. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur les projets futurs de Sony en matière de consoles de jeu. Selon certaines rumeurs, le géant japonais travaillerait déjà sur une PS6 afin de mieux répondre aux attentes des gamers et tirer parti des avancées technologiques récentes. Cependant, aucune annonce officielle n’a été faite pour l’instant concernant un éventuel successeur à la PS5.

Pour Sony, ce changement de stratégie représente un défi de taille. Face à cette situation, l’entreprise devra prouver qu’elle est capable de repenser son offre en termes de consoles de jeux vidéo tout en conservant la confiance des consommateurs. Par ailleurs, il faudra également tenir compte de l’évolution du marché, notamment avec la concurrence accrue des autres constructeurs tels que Microsoft et Nintendo, ainsi que l’essor du cloud gaming.

