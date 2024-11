Pudu D7 : ce robot n’est qu’à moitié humanoïde, mais ultra performant

Selon Pudu Robotics, le robot Pudu D7 est un « semi-humanoïde » destiné aux applications polyvalentes.

Pudu Technology a dévoilé la semaine dernière son dernier robot de service, le PUDU D7. Ce modèle est le premier « robot semi-humanoïde » de cette entreprise. D’ailleurs, il s’agit d’un terme qu’elle a introduit plus tôt cette année. La société prévoit de commercialiser pleinement le robot en 2025.

« Nous sommes ravis de présenter le PUDU D7, qui souligne notre engagement en faveur d’une innovation technologique et de produits continue », a déclaré Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics.

« Doté d’une mobilité avancée, de capacités opérationnelles polyvalentes et d’une intelligence intégrée, ce robot semi-humanoïde marque une étape importante dans notre quête d’une gamme diversifiée de solutions robotiques. »

Un robot semi-humanoïde ? C’est quoi exactement ?

Le concept d’un robot semi-humanoïde a été présenté pour la première fois par Pudu Robotics, en avril, dans le cadre de la vision stratégique à long terme pour le secteur de la robotique de service.

Selon la société, cette catégorie de robots est située entre des robots spécialisés conçus pour des tâches spécifiques ainsi que les robots totalement humanoïdes. Ils pensent que ces derniers conviennent plus aux interactions homme-machine complexes.

Pudu Technology affirme que tous les types de robots répondent à des besoins spécifiques dans le secteur des services. D’ailleurs, il a déclaré que l’alliance entre les robots spécialisés, humanoïdes et semi-humains permet une meilleure efficacité opérationnelle ainsi que l’expérience client.

Sa stratégie pourrait ouvrir la perspective d’un avenir dans lequel les robots pourraient réaliser une multitude de tâches, et ce, dans différents environnements.

PUDU D7, un robot semi-humanoïde plein de prouesses

Je dois avouer que les performances du Pudu D7 m’ont épaté. Son corps de type humain avec des bras robotisés et un châssis complètement omnidirectionnel lui offre une mobilité et une dextérité avancées.

Selon l’entreprise, ce développement garantit qu’il fonctionne toujours, même dans des environnements comme les espaces orientés ou les services aux environnements industriels. C’est d’ailleurs une étape essentielle vers des robots adaptables pour diverses industries.

Ce Pudu D7, développé par Pudu X-Lab, la division de recherche et développement de Pudu Robotics, mesure 1,65 m et pèse 45 kg. Il intègre un bras bionique qui s’étend en moyenne sur 65 cm, et fonctionne avec 30 degrés de liberté, qui peuvent atteindre jusqu’à 50 degrés avec une fixation manuelle adroite.

Grâce à ces capacités, ce robot peut très bien transporter des articles, effectuer des tâches de tri et l’exploitation des ascenseurs. Ce modèle est alimenté par une batterie de plus de 1kWh, lui permettant de fonctionner pendant huit heures d’affilée.

Par ailleurs, la vitesse maximale de ce robot est de 2 m/s (4,4 mph). Il peut très bien aussi maintenir la stabilité sur des pentes pouvant aller jusqu’à 10 degrés. Il est doté d’un bras robotisé qui lui permet de soulever 22 lb (10 kg), avec une précision du point final de chaque bras atteignant 0,1 mm.

Enfin, il est équipé d’un système d’intelligence multicouche développé pour fusionner les stratégies de modèles d’IA avancées ainsi que l’intelligence incarnée basée sur les données.

