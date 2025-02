FastConnect 7700 : Qualcomm booste la vitesse du Wi-Fi 7

Qualcomm poursuit son engagement dans l’innovation avec le lancement du FastConnect 7700, un système de connectivité mobile conçu pour démocratiser le Wi-Fi 7. Ce nouveau module apporte des vitesses de connexion ultra-rapides, une latence réduite et une portée améliorée. Il est même en mesure de surpasser des appareils phares comme l’iPhone 16 Pro.

Une avancée majeure pour le Wi-Fi 7

Le lancement du FastConnect 7700 par Qualcomm marque un tournant dans l’univers du Wi-Fi 7. Grâce à cette solution révolutionnaire, Qualcomm démocratise l’accès à des performances Wi-Fi haut de gamme, désormais accessibles aux smartphones grand public. Le FastConnect 7700 propulse les capacités du Wi-Fi 7 grâce à l’intégration de fonctionnalités avancées. Il les rend accessibles sur des appareils plus abordables. Cette avancée permet également de surpasser les performances des modèles phares comme l’iPhone 16 Pro. Ce système de connectivité mobile inaugure une nouvelle ère pour les utilisateurs de smartphones, avec des vitesses de connexion plus rapides, une latence réduite et une portée étendue.

Des canaux de 320 MHz pour des performances exceptionnelles

L’une des caractéristiques clés du FastConnect 7700 est la prise en charge des canaux de 320 MHz. Ces canaux plus larges offrent des débits de données plus élevés et une latence considérablement réduite. Ils permettent ainsi des expériences de jeu et de streaming sans interruption. Ces canaux garantissent également une portée améliorée pour assurer une connexion stable même à distance du point d’accès. Par rapport aux solutions concurrentes, comme celle intégrée dans l’iPhone 16 Pro, Qualcomm offre des performances deux fois plus rapides et une portée supplémentaire de 10 dB. Cela se traduit concrètement par une meilleure connectivité à travers plusieurs murs. Cette performance s’étend même à l’extérieur, avec des débits toujours impressionnants.

Un Wi-Fi 7 accessible pour les utilisateurs de tous horizons

L’impact du Wi-Fi 7 sur la connectivité mobile ne se limite pas aux utilisateurs exigeants en matière de jeu ou de streaming vidéo. Il s’agit d’une technologie qui profite à tous les utilisateurs de smartphones, des professionnels multitâches aux simples utilisateurs de réseaux. Grâce à l’intégration du FastConnect 7700, Qualcomm permet à un plus large public de bénéficier d’une connexion à haute vitesse et de la fiabilité du Wi-Fi 7.

Ce système est conçu pour prendre en charge les applications les plus exigeantes. Il garantit des vitesses accrues et une latence quasi inexistante, aussi bien pour les appels vidéo que pour les transferts de fichiers lourds. L’avenir du Wi-Fi est désormais à portée de main, avec un Wi-Fi 7 accessible et performant pour tout utilisateur de smartphone. Grâce à des innovations comme le FastConnect 7700, Qualcomm offre des solutions qui maximisent la performance des appareils grand public.

