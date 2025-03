Quel budget prévoir pour lancer une SASU ?

Lancer une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) ouvre la porte à l’indépendance entrepreneuriale, mais avant de se jeter à l’eau, il faut parler chiffres. Derrière la simplicité apparente de cette structure juridique se cachent plusieurs frais incontournables : immatriculation, dépôt de capital, annonce légale etc.

Créer une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) est une option séduisante pour de nombreux entrepreneurs en France. La flexibilité de cette structure juridique et le contrôle total qu’elle offre en font une solution prisée. Cependant, avant de se lancer, il est crucial de savoir à quoi s’attendre sur le plan financier. Quels sont les coûts associés à la création d’une SASU ? Voici un tour d’horizon complet pour vous aider à prévoir vos dépenses.

Les frais d’immatriculation

Ce montant est à régler auprès du greffe du tribunal de commerce. Il couvre les démarches administratives nécessaires à l’enregistrement de votre société. En 2025, ces frais varient généralement entre 37 euros et 45 euros, selon la région et la complexité du dossier. Ils dépendent également de l’activité exercée par l’entreprise.

À cela s’ajoutent les frais de greffe, qui englobent les formalités administratives traitées par le greffier. Dans la plupart des cas, ces frais sont intégrés aux coûts d’immatriculation. Cependant, il reste préférable de vérifier ce détail auprès de votre greffe local afin d’éviter toute surprise.

Vous souhaitez obtenir une estimation précise des coûts liés à votre projet ? Il peut être judicieux de contacter un expert-comptable pour simuler le coût de la création de votre SASU. Cette démarche vous permettra d’anticiper les dépenses et d’optimiser votre budget en fonction de vos besoins spécifiques.

Le dépôt de capital social et les frais bancaires associés

Déposer le capital social est une obligation lors de la création d’une SASU. Ce montant est fixé librement par l’entrepreneur. Il doit être versé sur un compte bancaire professionnel au nom de la société en formation. Bien que la loi n’impose qu’un euro symbolique, les banques appliquent généralement des frais liés au blocage des fonds jusqu’à l’obtention de l’extrait Kbis.

Selon l’établissement choisi et le montant déposé, ces frais oscillent entre 50 et 150 euros. Certaines banques facturent également des frais de gestion supplémentaires, ce qui peut influencer le choix du prestataire. Il est donc essentiel de comparer les offres avant d’effectuer cette démarche.

Les coûts liés à l’annonce légale

Publier une annonce légale officialise la création de votre SASU et assure sa transparence vis-à-vis des tiers. Cette publication est à effectuer dans un journal habilité. Elle doit mentionner des informations essentielles comme la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, l’objet social, le capital et l’identité du président.

Le coût de cette formalité dépend du département où se situe le siège social de votre société. En moyenne, il faut prévoir entre 100 et 200 euros pour cette publication. Cette étape, bien que purement administrative, joue un rôle clé dans la visibilité et la conformité de votre entreprise.

Les frais liés à la déclaration des bénéficiaires effectifs

La déclaration des bénéficiaires effectifs permet d’identifier les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent réellement la société. Cette démarche a été mise en place pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. Elle représente un coût supplémentaire compris entre 20 et 50 euros.

Cette dépense est modeste. Cependant, elle doit être prise en compte dans le budget global de création de votre SASU. Elle garantit une meilleure transparence financière et une conformité aux exigences légales en vigueur.

Un investissement pour sécuriser la création de votre SASU

Bénéficier d’un accompagnement professionnel permet de simplifier la création de votre société et d’éviter des erreurs coûteuses. Faire appel à un expert-comptable ou à un avocat spécialisé représente un gain de temps précieux et une sécurité juridique accrue. Néanmoins, cette assistance a un coût. Les honoraires d’un tel professionnel varient généralement entre 300 et 1 500 euros, selon la complexité du dossier et l’étendue des prestations demandées.

