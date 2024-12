Raspberry dévoile le Pi 500 : un ordinateur… dans un clavier !

Raspberry Pi a lancé un produit qui va surprendre les utilisateurs : le Pi 500. Cet ordinateur unique, caché dans un clavier, offre une puissance impressionnante et une simplicité d’utilisation. Voyons de plus près pourquoi ce Pi 500 est un produit à ne pas manquer !

Le Pi 500, cet ordinateur tout-en-un, caché dans un clavier, offre une solution simple, mais puissante. À seulement 90 dollars, il semble être une excellente option pour ceux qui recherchent un appareil abordable et facile à utiliser.

Le Raspberry Pi 500 a un design qui simplifie son utilisation. Ce modèle combine un ordinateur complet et un clavier, ce qui le rend extrêmement pratique. Effectivement, il n’y a rien à assembler. Vous n’avez qu’à connecter une souris et un écran pour commencer.

Je trouve que ce modèle est parfait pour ceux qui veulent une expérience simple, sans manipulations compliquées. Tout est caché à l’intérieur du clavier, ce qui en fait un appareil compact et facile à transporter.

D’ailleurs, ce produit est une solution idéale pour ceux qui ont un vieil ordinateur. Si, par exemple, vous avez un proche qui utilise encore une vieille version de Windows, le Pi 500 peut facilement remplacer cet appareil obsolète.

Il est conçu pour réaliser des tâches informatiques de base : navigation web, traitement de texte, et même initiation à la programmation. À mon avis, c’est une excellente façon de moderniser un poste de travail sans dépenser une fortune.

The Raspberry Pi 500 launches today, for $90. Raspberry Pi sent one to test, and of course the first thing I did was rip the shell apart to see if it had an M.2 slot inside… #Pi500 🧵 pic.twitter.com/sk7cFQn40D