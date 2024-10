Résilience IT : VINCI adopte le Continuity Cloud d’ASTRAN

Face à l’essor des cyberattaques, la start-up Astran innove avec son Continuity Cloud, une solution adoptée par des entreprises majeures telles que VINCI. Ce partenariat vise à améliorer la continuité d’activité et la gestion des crises informatiques.

Une solution indispensable à l’ère des cybermenaces

Je viens de découvrir que selon une étude d’Astères, d’ici 2031, une cyberattaque violente surviendra toutes les deux secondes. En août 2024, une seule attaque au ransomware a coûté 75 millions d’euros. Chaque semaine de paralysie due à une cyberattaque génère environ 56 millions d’euros de pertes opérationnelles. Ces chiffres illustrent l’ampleur du problème. De plus, des pannes majeures, comme celle de Microsoft Crowdstrike cet été, ont immobilisé 8,5 millions de machines.

Astran, une start-up française, a réagi. Elle a lancé une solution innovante : le Continuity Cloud. Elle s’est associée à des acteurs majeurs comme Airbus, Eiffage, Sanofi et VINCI pour développer cet outil essentiel. VINCI, un leader mondial de l’énergie et de la construction, a déjà intégré cette technologie à sa direction informatique. Cela marque une étape clé dans la collaboration entre PME et grandes entreprises.

Le Continuity Cloud au service de la continuité d’activité

J’ai pu constater que le Continuity Cloud d’Astran se distingue par son approche proactive de gestion de crise. Il permet aux entreprises de maintenir leur cœur d’activité, même en pleine crise informatique. Cet outil identifie les opérations essentielles et garantit leur fonctionnement pendant la reconstruction des systèmes informatiques affectés. Il y aura par la suite une reprise rapide.

La solution repose sur la centralisation des données et des processus de manière fluide et sécurisée. Grâce à cette approche, les entreprises réduisent l’impact financier et d’image des sinistres. En d’autres termes, elles se concentrent sur l’essentiel. L’adoption rapide de cette technologie par VINCI et d’autres groupes internationaux montre à quel point le marché avait besoin d’une telle solution.

VINCI et Astran : un partenariat stratégique

Lors d’un échange avec Xavier Huillard, PDG de VINCI, Yosra Jarraya, co-fondatrice et CEO d’Astran, a souligné l’importance de ce partenariat. En effet, VINCI a intégré le Continuity Cloud pour renforcer la résilience numérique de ses activités. Samir Hatim, DSI du groupe VINCI, a déclaré : « La solution proposée par Astran permet de se concentrer sur l’essentiel pour répondre à nos besoins de résilience digitale aujourd’hui, pour l’accélération de la reconstruction après un sinistre demain ».

Je trouve intéressant de noter que ce partenariat illustre la synergie entre l’innovation des start-ups et l’expertise des grandes entreprises. Comme le souligne Jarraya : « Cette adoption immédiate par une entreprise aux standards très élevés est la meilleure preuve de l’absolue nécessité d’une solution accélérant la résilience digitale de nos entreprises ». Cette collaboration est un exemple inspirant de la manière dont l’innovation technologique peut transformer la gestion des crises. À l’heure où les cybermenaces se multiplient, la capacité à assurer une continuité d’activité devient un avantage compétitif essentiel. Je suivrai avec attention l’impact de cette solution sur la gestion des crises informatiques à l’échelle mondiale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



