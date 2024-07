La peur de la solitude ? Voici comment New York y répond avec des robots !

La solitude chez les personnes âgées est devenue un problème mondial, particulièrement exacerbé par la pandémie de COVID-19. Pour y répondre, l'État de New York déploie une armée de robots compagnons destinés aux aînés.

Cette initiative innovante utilise la technologie pour offrir amitié et soutien, là où les animaux vivants ne sont pas toujours possibles.

Initiée dans les années 90 au Japon avec le développement de Paro, la robotique thérapeutique a parcouru un long chemin. Aujourd'hui, elle trouve une nouvelle application à travers la distribution de 31 500 robots animaux par le New York State Office for the Aging (NYSOFA). Ces robots, qui comprennent des chiens, des chats et des oiseaux, apportent un soutien précieux. Ces compagnons artificiels offrent aux personnes âgées la compagnie et l'affection dont elles ont besoin.

La technologie derrière les animaux robots

Ces animaux robots, développés par Ageless Innovations, réagissent à la lumière et au toucher. Leur conception s'inspire de celle des jouets FurReal Friends de Hasbro. Le plus récent ajout, un oiseau appelé « Walker Squawker« , est conçu pour encourager le mouvement en chantant lorsqu'il détecte un arrêt dans l'utilisation d'un déambulateur.

Les bienfaits vérifiables des robots compagnons

Des études montrent que les propriétaires d'animaux sont significativement moins susceptibles de se sentir seuls. Cependant, la possession d'animaux n'est pas toujours possible pour certains aînés. Les robots compagnons se présentent alors comme une alternative prometteuse, avec des études indiquant une réduction de la dépression et de la solitude chez les utilisateurs.

Le programme de robots compagnons a généré des histoires émouvantes, comme celle d'un homme qui a demandé à être enterré avec son robot chien. Ces anecdotes soulignent l'attachement profond que peuvent développer les participants envers leurs compagnons mécaniques.

Un pas vers le futur des soins aux aînés

L'initiative des NYSOFA ne se limite pas aux robots animaux. Elle comprend également des partenariats avec des entreprises de technologie comme Intuition Robotics. Les acteurs concernés déploient de multiples approches pour combattre la solitude chez les personnes âgées.

L'importance de l'innovation technologique dans les soins aux personnes âgées est soulignée par ce combat multiforme. L'utilisation de la technologie est une approche pragmatique qui répond aux défis du vieillissement de la population.

