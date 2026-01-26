Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go à prix choc : –48 % chez AliExpress

Le Samsung Galaxy S25 Ultra fait rarement l’objet de promotions aussi radicales. Lancé à 1 472 €, le smartphone premium de Samsung chute aujourd’hui à 766 € seulement grâce à une offre exceptionnelle proposée par AliExpress. Économie immédiate : 706 €, soit –48 % sur le prix de départ. Une opportunité rare pour s’offrir le meilleur de Samsung à un tarif enfin accessible.

Les smartphones ultra haut de gamme flirtent désormais sans complexe avec les 1 400 à 1 600 €, réservant leurs innovations à une poignée d’early adopters. Le Galaxy S25 Ultra incarne parfaitement cette montée en gamme… sauf qu’aujourd’hui, Samsung casse les codes avec une remise massive qui change totalement la donne. À ce prix, le S25 Ultra n’est plus un rêve inaccessible, mais une vraie alternative premium crédible.

Le Galaxy S25 Ultra au quotidien : un monstre de polyvalence

Pensé pour tout faire sans compromis, le Galaxy S25 Ultra excelle aussi bien en photo, en gaming, en productivité qu’en consommation multimédia. Son immense écran Dynamic LTPO AMOLED 6,9 pouces en définition QHD+ (3 120 x 1 440 px) offre une fluidité parfaite grâce au 120 Hz adaptatif, avec une luminosité record de 2 600 nits. Que ce soit en plein soleil ou dans l’obscurité, l’affichage reste impeccable.

Le design n’est pas en reste : finitions premium, excellente prise en main et certification IP68, idéale pour une utilisation sans stress à la plage, à la montagne ou sous la pluie. Le S Pen intégré fait toujours la différence pour prendre des notes, annoter des documents ou gagner en précision, même avec des gants.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 Ultra tombe à 766 €

Affiché à près de 1 500 € à sa sortie, le Galaxy S25 Ultra profite ici d’une remise XL de 706 € grâce aux codes FSFR25 ou FRFR25 dans le cadre de l’opération Économies de la fin de saison. À ce tarif, il devient nettement plus compétitif que nombre de flagships concurrents pourtant moins complets.

Attention toutefois : l’offre est valable jusqu’au 29 janvier au soir, dans la limite des stocks disponibles.

Performances, photo et autonomie : le sans-faute de Samsung

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm délivre une puissance redoutable, épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Résultat : une fluidité exemplaire, même sur les jeux et applications les plus exigeants.

Côté photo, Samsung frappe fort avec un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et deux téléobjectifs (50 + 10 Mpx). Les clichés sont bluffants, de jour comme de nuit. L’autonomie suit, grâce à une batterie 5 000 mAh capable de tenir jusqu’à deux jours, avec recharge rapide 45 W.

Une offre rassurante et complète

Le smartphone est expédié depuis la France, TVA incluse, avec livraison gratuite, garantie 2 ans et paiement en 4 fois sans frais via PayPal (191,50 € par mois). En cas de souci, vous disposez de 15 jours pour changer d’avis.

Une affaire incontournable

Le Galaxy S25 Ultra reste le smartphone Samsung le plus abouti du moment. À –48 %, cette offre le rend tout simplement imbattable pour les pros, les créateurs, les gamers et les amateurs de photo. Les stocks fondent vite à ce prix.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.