Samsung Galaxy S25 vs Google Pixel 9 : quel sera le meilleur smartphone de 2025 ?

Le duel entre Samsung et Google s’intensifie avec l’arrivée imminente du Galaxy S25 et du Pixel 9. Alors que les rumeurs fusent sur les nouvelles caractéristiques, faut-il vraiment attendre avec impatience le prochain produit phare de Samsung, ou le Pixel 9 pourrait-il prendre l’avantage ?

Avec le début de la nouvelle année, Samsung prépare son prochain smartphone phare : le Galaxy S25, qui devrait être lancé le 22 janvier. Ce modèle sera décliné en trois versions : le classique, une version « Plus » plus grande et l’Ultra haut de gamme. Mais comment le Galaxy S25 se compare-t-il au Google Pixel 9, l’un des meilleurs smartphones attendus en 2024 ? Découvrez les principales caractéristiques de ces deux appareils pour savoir lequel pourrait être votre futur smartphone.

Samsung Galaxy S25 vs Google Pixel 9 : lequel en vaut vraiment la peine ?

Le Samsung Galaxy S25 et le Google Pixel 9 offrent des caractéristiques similaires. En effet, ils ontdes écrans de taille presque identique et une mémoire de 12 Go.

Néanmoins, le Galaxy S25 se distingue par son triple système de caméras arrière, incluant un téléobjectif. Par contre, le Pixel 9 propose une caméra ultra-large de 48 MP. En termes de batterie, le Pixel 9 surpasse le Galaxy S25 avec sa capacité de 4 700 mAh. Néanmoins, le S25 pourrait offrir un meilleur rapport qualité-prix avec un prix de départ potentiellement inférieur.

Rappelons que le Google Pixel 9 étant déjà disponible, nous connaissons son prix exact. Il commence à 799 $, avec une version à 899 $ si vous optez pour 256 Go de stockage interne. Quant au Samsung Galaxy S25, son prix officiel reste un mystère jusqu’à son annonce, mais des rumeurs suggèrent qu’il pourrait être plus cher que le S24, dont le prix de départ était de 799 $.

Par ailleurs, le Pixel 9 se distingue par sa gamme de couleurs plus variée, alors que le S25 devrait également offrir des choix attrayants.

L’intégration du Qualcomm Snapdragon 8 Elite pourrait faire grimper le prix du Galaxy S25. Ainsi, il pourrait débuter à un tarif similaire à celui du Pixel 9, voire au-dessus. Reste à voir si cela se confirme lors de sa présentation.

Samsung Galaxy S25 vs Google Pixel 9 : Quel smartphone est le plus performant ?

Le Samsung Galaxy S25 et le Google Pixel 9 offrent des écrans de 6,3 pouces, mais avec des différences notables dans leur conception. Le S25, fidèle à son prédécesseur, présente un design légèrement plus grand tout en conservant une résolution de 2 340 x 1 080.

Le Pixel 9, avec sa visière de caméra distinctive et son écran au rapport hauteur/largeur unique, quant à lui propose une résolution de 2 424 x 1 080. Les deux appareils supportent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi une expérience visuelle fluide. Par contre, le Pixel 9 se distingue par son design plus iconique et sa résolution légèrement supérieure.

Par ailleurs, bien que le Samsung Galaxy S25 et le Google Pixel 9 offrent des performances de haut niveau, chacun a sa propre puce et 12 Go de RAM. Le Pixel 9 utilise la puce Google Tensor 4, tandis que le S25 est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Elite, qui devrait surpasser le Tensor 4 en termes de vitesse brute, d’après les premiers tests de référence.

Cependant, le Pixel 9 bénéficie d’un avantage avec son système d’exploitation Android optimisé par Google. C’est ce qui garantit d’ailleurs des mises à jour plus rapides et une meilleure intégration avec le matériel.

En ce qui concerne l’intelligence artificielle, les deux appareils proposent des solutions intéressantes. Cependant, le choix entre Google Gemini et Samsung Galaxy AI dépendra des préférences personnelles.

Je vous informe d’ailleurs que Gemini offre une option payante et l’IA de Samsung reste encore gratuite. Toutefois, des fonctionnalités premium sont à prévoir.

Je dois avouer que la concurrence entre le Samsung Galaxy S25 et le Google Pixel 9 est très serrée, et le choix pourrait se réduire à des préférences personnelles. Préférez-vous bénéficier plus tôt de la dernière version d’Android et de Google Gemini, ou la rapidité de Galaxy AI et le design de Samsung vous séduisent-ils davantage ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !

