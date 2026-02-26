Samsung Galaxy S26 : comment profiter des meilleures offres de précommande ?

Le mercredi 25 février 2026 a sonné le coup d’envoi de la toute nouvelle génération de smartphones Samsung : les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra. Les réservations sont officiellement lancées et cela s’accompagne de promotions de bienvenue particulièrement alléchantes pour les premiers acheteurs.

C’est durant sa célèbre conférence Galaxy Unpacked que la firme sud-coréenne a présenté ses derniers appareils haut de gamme. Plutôt que d’opter pour une rupture radicale, Samsung privilégie une optimisation minutieuse de ses acquis. La firme décide d’affiner le design, de booster les performances globales et d’enrichir l’interface logicielle. Si vous envisagez de craquer immédiatement, sachez que plusieurs enseignes proposent d’ores et déjà des remises exclusives et des avantages de précommande pour alléger la facture.

Le cru 2026 de Samsung : Smartphones et Audio

À l’occasion de sa toute dernière conférence Galaxy Unpacked, Samsung a officiellement renouvelé son catalogue de produits haut de gamme.

Le géant sud-coréen a ainsi levé le voile sur la série Galaxy S26, composée du modèle standard, de la version Plus et du fleuron Ultra. Ce sont trois smartphones dont les performances ont déjà pu être évaluées lors d’une première prise en main.

Cette présentation a également été le théâtre de l’annonce de OneUI 8.5, une nouvelle interface logicielle riche en fonctionnalités inédites. Enfin, le segment audio se modernise avec le lancement des écouteurs Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, ces derniers faisant déjà l’objet d’un compte-rendu d’utilisation détaillé.

Où réserver les Samsung Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra aux tarifs les plus avantageux ?

Le meilleur chez Samsung

Entre le 25 février et le 10 mars 2026, les réservations anticipées s’accompagnent de divers privilèges. En premier lieu, Samsung réactive son offre « doublement de mémoire ». Cela permet, à titre d’exemple, d’acquérir un Galaxy S26 doté de 512 Go au tarif de la version 256 Go.

Par ailleurs, une réduction de 200 euros est appliquée sur le modèle S26 Ultra de 1 To. Un complément de 100 euros est également prévu pour la reprise de votre ancien matériel.

Les remises chez Boulanger

Du côté de chez Boulanger, le site marchand propose des rabais immédiats. Pour profiter de 100 euros de moins sur le Galaxy S26 Ultra, il suffit d’entrer le code promo 100S26, et 50 euros de remise sur les Galaxy S26 et S26+ avec le code 50S26. Le distributeur mentionne même une mystérieuse surprise pour compléter l’offre.

Profiter des remises chez Amazon

Sur la plateforme Amazon, il est possible de réduire la facture de 100 euros de plus via un coupon applicable sur l’ensemble de la gamme (S26, S26 Plus et S26 Ultra). Par ailleurs, le Samsung Galaxy S26 Ultra est proposé à 1 369 € chez Amazon. Le Samsung Galaxy S26 Plus quant à lui s’affiche à 1 169 € chez Amazon et le Samsung Galaxy S26 est disponible pour 899 € chez Amazon.

Pour le Samsung Galaxy S26, la grille tarifaire officielle débute à 999 euros pour le modèle de base avec 256 Go. Samsung vend normalement la variante 512 Go à 1 199 euros, mais le constructeur la propose au prix du modèle 256 Go pendant la période de précommande.

De son côté, le Samsung Galaxy S26 Plus se décline également en deux capacités : l’édition 256 Go à 1 269 euros et celle de512 Go à 1 469 euros. Cette dernière constitue la meilleure opportunité au lancement, puisqu’elle s’affiche au prix de la version inférieure.

Pour terminer, le fleuron de la gamme, le S26 Ultra, offre trois options de stockage : 256 Go pour 1 469 euros, 512 Go pour 1 669 euros et enfin 1 To pour 1 969 euros. À noter que la version 1 To devient particulièrement attractive grâce à une remise pouvant atteindre 200 euros, compensant ainsi la hausse des prix observée cette année.

Des changements en douceur pour les Galaxy S26 et S26 Plus

Sur le plan esthétique, les Galaxy S26 et S26 Plus s’inscrivent dans la lignée directe de leurs prédécesseurs. Le fabricant maintient les bordures plates et le style minimaliste, avec des dimensions quasi identiques au S25.

La seule distinction notable réside dans le bloc optique un peu plus proéminent, ce qui augmente l’épaisseur au niveau des objectifs. Le verre Gorilla Glass Victus 2 assure toujours la robustesse sur les deux faces, tandis que la certification IP68 garantit l’étanchéité.

L’affichage connaît une progression discrète : la dalle du S26 passe à 6,3 pouces (gagnant 0,1 pouce par rapport à l’an dernier). De son côté, le S26 Plus reste à 6,7 pouces. Les caractéristiques techniques demeurent haut de gamme avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone embarque aussi une luminance de pointe atteignant 2 600 nits et des résolutions FHD+ ou QHD+ suivant la version choisie.

Le passage de Qualcomm à une puce propriétaire Exynos

Samsung opère un changement majeur à l’intérieur de ses appareils. La firme renoue avec ses traditions en abandonnant les processeurs Qualcomm sur les Galaxy S26 et S26 Plus. À la place, le constructeur intègre sa propre puce, l’Exynos 2600, pour remplacer les solutions précédentes.

Ce processeur inaugure la gravure en 2 nm, ce qui constitue une première mondiale. Ce composant annonce une puissance remarquable, ce que semblent confirmer les premiers tests de performance ayant fuité.

Côté endurance, le Galaxy S26 voit sa batterie évoluer, passant de 4 000 mAh à 4 300 mAh. Le S26+, de son côté, garde une capacité identique à celle du modèle précédent avec 4 900 mAh. Le Galaxy S26+ profite d’une charge rapide à 45 W. À l’inverse, le modèle standard conserve une puissance limitée à 25 W.

Pour conclure sur l’aspect photographique, le fabricant sud-coréen réutilise le même matériel que sur les Galaxy S25 et S25 Plus. Samsung mise sur le traitement logiciel et l’intelligence artificielle pour améliorer la netteté des clichés. Ces technologies optimisent également la qualité des prises de vue réalisées en basse lumière.

Samsung Galaxy S26 Ultra : le pari de la finesse et de l’aluminium

Samsung introduit le Galaxy S26 Ultra comme le modèle le plus svelte et léger jamais conçu dans cette gamme. En effet, il affiche une épaisseur de seulement 7,9 mm pour un poids de 214 g.

Ses mensurations, plus compactes que celles du S25 Ultra, favorisent une meilleure ergonomie. Pour gagner en légèreté, la firme a fait le choix de remplacer le titane par un châssis en aluminium. Il s’agit d’une stratégie rappelant celle d’Apple avec l’iPhone 17 Pro, quitte à concéder une résistance structurelle légèrement moindre.

L’écran de 6,9 pouces QHD+ conserve son revêtement antireflet Gorilla Glass Armor 2. Cet affichage maintient également une luminosité maximale de 2 600 nits.La grande innovation logicielle réside dans la fonction Privacy Display. Il s’agit d’un système permettant d’ajuster l’opacité de l’écran afin de mettre ses informations personnelles à l’abri des curieux.

L’intelligence artificielle au centre de l’expérience

Pour animer sa version Ultra, Samsung délaisse sa puce maison au profit du Snapdragon 8 Elite Gen 5 « for Galaxy ». Ce processeur bénéficie d’un système de refroidissement optimisé, avec une chambre à vapeur repositionnée. Ce qui offre une dissipation thermique supérieure de 20 % selon le constructeur.

L’appareil fonctionne sous One UI 8.5, une interface basée sur Android 16. Ce système privilégie largement les outils d’intelligence artificielle de la suite Galaxy AI. Parmi les nouveautés, la nouvelle fonction Now Nudge anticipe vos besoins quotidiens. Elle suggère par exemple un trajet Uber en fin de soirée via l’outil Now Brief.

L’outil Circle to Search progresse également en permettant désormais la segmentation d’une image. Cette fonction identifie chaque composant séparément, comme un vêtement spécifique au sein d’une tenue complète.

Côté photographie, Samsung améliore les objectifs même si la configuration matérielle globale rappelle celle du S25 Ultra. Le capteur principal de 200 Mpx gagne en clarté avec une ouverture passant de f/1,7 à f/1,4. Cette amélioration technique promet ainsi une luminosité supérieure de 47 %. Le téléobjectif de 50 Mpx avec zoom x5 évolue également en proposant une ouverture à f/2,9. Ce nouveau capteur surpasse ainsi l’ouverture f/3,4 de la génération précédente.

Samsung maintient la capacité de la batterie à 5 000 mAh. Et le fabricant porte désormais la puissance de la charge filaire à 60 W, contre 45 W auparavant. La charge par induction affiche 25 W, mais Samsung n’intègre toujours pas la norme Qi2.

