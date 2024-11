SearchGPT enfin dispo sur ChatGPT : vous n’utiliserez plus jamais Google !

OpenAI vient enfin de lancer SearchGPT, la fonctionnalité de recherche web de son chatbot IA ChatGPT. Découvrez comment l’utiliser, les avantages offerts, et s’il s’agit d’une réelle menace pour Google et les autres moteurs de recherche traditionnels…

Depuis son lancement en 1998, Google s’est imposé comme le pionnier de la recherche web et a toujours conservé son hégémonie sur ce secteur. Toutefois, son règne vient peut-être de prendre fin !

Le jeudi 31 octobre 2024, OpenAI a officiellement lancé une fonctionnalité de recherche web pour son célèbre chatbot ChatGPT.

Un moteur de recherche web intégré à ChatGPT

Avec ChatGPT Search, vous pouvez consulter les résultats sportifs, les cours de la bourse, la météo, les informations et bien plus encore grâce à la recherche web en temps réel et à des partenariats avec les sources d’actualité et les fournisseurs de données.

Selon OpenAI, l’IA permet aux utilisateurs de « chercher d’une façon plus naturelle, plus intuitive » sur le web, en posant des questions à suite « exactement comme dans une conversation ».

Le modèle de recherche est une version peaufinée de GPT-4o, le modèle de langage IA le plus avancé d’OpenAI. Cette version est alimentée par les partenaires de l’industrie des médias et par les fournisseurs tiers de recherche.

https://twitter.com/OpenAI/status/1852033101855097151

Parmi les partenaires, on compte The Associated Press, Reuters, Axel Springer, Condé Nast, Hearst, Dotdash Meredith, The Financial Times, News Corp, The Atlantic, Time, Vox Media, et le journal français Le Monde.

Lors d’une session sur Reddit, le vice-président de l’ingénierie d’OpenAI, Srinivas Narayanan, a répondu aux questions des utilisateurs. L’un d’eux a demandé si SearchGPT exploite Bing en tant que moteur de recherche.

En guise de réponse, le cadre a expliqué que « nous utilisons un ensemble de services, et Bing en est un important ». Rappelons en effet que Microsoft est l’un des principaux investisseurs, et un partenaire proche d’OpenAI.

Une menace pour Google ?

Avant ce lancement public, OpenAI a testé SearchGPT à travers une version beta depuis le mois de juillet 2024. À présent, tout un chacun peut enfin l’essayer et se faire son propre avis !

Ainsi, la startup d’intelligence artificielle se positionne désormais comme concurrente directe de Google, Microsoft Bing ou encore Perplexity.

Cette incursion d’OpenAI dans le domaine de la recherche web pourrait avoir de lourdes conséquences pour Google en tant que moteur de recherche dominant.

Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, l’une des principales inquiétudes des investisseurs d’Alphabet est qu’OpenAI puisse prendre des parts de ce marché en donnant aux consommateurs de nouvelles façons de chercher des informations en ligne.

En outre, malgré les 14 milliards de dollars investis par Microsoft dans OpenAI, la startup se place désormais comme une concurrente pour ses outils de recherche et d’IA comme Bing et Copilot.

Toutefois, les premiers retours des utilisateurs sont mitigés. Le journaliste Maxwell Zeff de TechCrunch estime que SearchGPT offre un aperçu de ce que la recherche basée sur l’IA sera un jour, mais reste actuellement trop peu pratique pour être utilisée au quotidien.

Il explique que ChatGPT se révèle utile pour des réponses en temps réel pour lesquelles il aurait habituellement dû passer du temps à explorer des articles optimisés pour le SEO. Les réponses proposées ici sont concises et présentées dans un format agréable.

https://twitter.com/PhilippeLaban/status/1853409911587103056

En revanche, pour la majorité des recherches Google qui sont composées de moins de quatre mots clés, le chatbot se révèle incapable de comprendre la requête. Il fournit des réponses erronées, hallucine des faits ou donne des liens qui ne fonctionnent pas…

De son côté, Amanda Caswell de Tom’s Guide se dit impressionnée par SearchGPT. Ses réponses sont plus claires et amicales, mais aussi à la fois plus détaillées et plus concises grâce à l’absence de pubs.

Elle a aussi été époustouflée par les réponses en temps réel de l’IA sur la bourse, le sport ou les actualités politiques, et par un meilleur respect de la confidentialité.

De manière générale, elle considère que Google est plus adapté pour des résultats de recherche exhaustifs avec de multiples sources et visuels, tandis que ChatGPT l’emporte pour des réponses concises, ciblées et en temps réel.

Je pense personnellement que SearchGPT va beaucoup s’améliorer au fil des mois à venir grâce aux retours des utilisateurs, et pourrait progresser très rapidement au point de surpasser Google ou Bing dans moins d’un an !

Le CEO d’OpenAI décrit l’internet du futur

Sur son blog, OpenAI explique avoir utilisé les retours des utilisateurs du prototype de SearchGPT pour construire cette fonctionnalité et compte continuer à le faire suite à ce lancement public.

Elle prévoit à présent de « continuer d’améliorer la recherche, en particulier dans les domaines comme le shopping et les voyages, et d’exploiter les capacités de raisonnement de OpenAI o1 pour mener des recherches approfondies ».

Le CEO d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré sur X que Search est « sa fonctionnalité préférée » depuis le lancement initial de ChatGPT.

https://twitter.com/sama/status/1852041075793522911

Selon lui, « c’est une façon plus rapide et facile de trouver les informations que je recherche, et je pense que c’est particulièrement adapté pour les recherches nécessitant des recherches plus complexes ».

Dans le futur, il s’attend à ce qu’une simple requête permette de « générer dynamiquement une page web customisée en réponse ». En d’autres termes, l’IA pourra vous générer des articles sur mesure en guise de résultat de recherche web…

Comment utiliser SearchGPT ?

Tous les utilisateurs de ChatGPT Plus et Team peuvent utiliser ChatGPT Search dès à présent. Les abonnés aux versions Enterprise et Edu y auront accès dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, les utilisateurs de la version gratuite pourront mettre la main sur cet outil dans les prochains mois. Il est donc nécessaire de payer l’abonnement pour en profiter dès maintenant.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur l’icône de recherche web dans ChatGPT. Dès lors, le chatbot cherchera automatiquement sur le web à propos de ce que vous demandez.

Open your ChatGPT and click on the globe-like icon.



Then type in your query and it will answer your question by searching the web.



The answer will be shown in the main panel and the cited references in the right panel. pic.twitter.com/iOpjYi9xYZ — Mushtaq Bilal, PhD (@MushtaqBilalPhD) October 31, 2024

En parallèle, les discussions avec ChatGPT incluent désormais des liens vers les sources telles que des articles ou des billets de blogs. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton « Sources » situé sous la réponse pour ouvrir une barre latérale.

Une alternative consiste à utiliser SearchGPT comme moteur de recherche par défaut pour votre navigateur, par exemple en téléchargeant l’extension pour Google Chrome disponible à cette adresse.

Alors, que pensez-vous de SearchGPT ? Avez-vous essayé cette fonctionnalité ? Pensez-vous qu’elle puisse rendre Google et consorts obsolètes ? Partagez votre avis en commentaire !

