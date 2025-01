Sécurité et performances : HP lance le Thin Client Elite t660

HP vient d’annoncer le lancement de son dernier bijou technologique : le HP Elite t660 Thin Client. Conçu pour les secteurs critiques comme la santé, les finances ou les médias, ce poste de travail allie sécurité avancée, puissance et respect de l’environnement. Disponible dès mars 2025, il redéfinit les standards des environnements de travail modernes.

Une sécurité sans égale

Avec l’intégration de la plateforme HP Wolf Security, le Elite t660 est prêt à affronter les menaces actuelles et futures. Ses outils, comme HP Sure Start et HP Secure Erase, protègent les données sensibles. Ils simplifient également la gestion des terminaux. HP affirme que ce Thin Client est « le plus sécurisé au monde », un atout essentiel face à l’augmentation des cyberattaques. La plateforme HP Wolf Cloud Endpoint Manager renforce ces protections. Elle permet une gestion unifiée des appareils, quel que soit le système d’exploitation utilisé. Une fonctionnalité adaptée aux besoins des administrateurs IT des grandes organisations.

Une puissance au service de la productivité

Le Elite t660 embarque des processeurs Intel Core de 13ème génération, capables de gérer des tâches complexes comme le multitâche ou les applications métier critiques. Il prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire et peut connecter jusqu’à quatre écrans 4K. HP introduit également la compatibilité avec les écrans 5K, une première pour un Thin Client. Jeff Burgess, Manager I.T. Enterprise, déclare : « Depuis que nous utilisons le HP Elite t660, nos performances et notre productivité ont considérablement augmenté. La gestion des flux chiffrés est devenue plus simple que jamais. »

Un engagement durable et une démarche écoresponsable

Je remarque que HP s’inscrit également dans une démarche écoresponsable. Le Elite t660 est fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé. Sa conception sans ventilateur permet une consommation énergétique réduite de 30 %. Elle maintient également des performances élevées. L’appareil est certifié EPEAT Gold et ENERGY STAR, des labels qui garantissent son faible impact environnemental. Ce Thin Client marque un tournant pour les entreprises. Il permet d’allier innovation technologique et responsabilité sociétale. Avec le HP Elite t660, HP démontre une fois de plus son leadership dans le domaine des solutions durables et sécurisées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.