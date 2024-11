Seule l’IA a su détecter son cancer du sein : elle envoie un message au monde entier

L’intelligence artificielle a surpassé l’humain lorsqu’elle a détecté avec succès un cancer de sein. Et ce, après que l’examen de routine de cette femme évaluée par des humains soit revenu comme parfaitement « normal ».

Deux radiologues expérimentés de Sheila Tooth ont déclaré que sa dernière mammographie n’avait pas révélé le signe d’un cancer. Néanmoins, les hôpitaux universitaires de Sussex, où elle avait eu son rendez-vous, contribuaient à une recherche. Elle consiste à observer si l’IA pouvait améliorer la détection précoce d’un cancer.

L’IA lui a-t-elle sauvé la vie ? « Je me sens tellement chanceuse »

La technologie a permis de découvrir des cellules cancéreuses indétectables à l’œil nu. Ainsi, Sheila, la patiente à qui on avait diagnostiqué un cancer du stade précoce il y a 15 ans, a pu bénéficier d’un traitement minimal le plus tôt possible.

« C’est extraordinaire et je suis époustouflée », a formulé l’infirmière retraitée du West Sussex, en Angleterre. « Je savais que ce qu’ils pouvaient voir sur mon scanner devait être incroyablement petit s’il n’avait pas été détecté la première fois. »

Une mère d’un enfant a été diagnostiquée avec le même cancer du sein précoce non invasif que le précédent. Comme la maladie a été détectée particulièrement tôt, elle a pu subir une tumorectomie. Du coup, elle n’a pas eu besoin de faire de traitement supplémentaire.

Après s’être remise de l’opération, elle a déclaré qu’elle est particulièrement reconnaissante envers la technologie de l’IA.

« Quand je parle à des amis, nous n’arrivons pas à croire que cette IA puisse détecter ce que l’œil humain ne voit pas toujours. Je me sens tellement chanceuse. »

« À 68 ans, c’était peut-être ma dernière mammographie, donc mon cancer précoce aurait pu se transformer en cancer invasif à 70 ans, je suis donc profondément reconnaissante d’avoir été détectée si tôt. »

Les hôpitaux universitaires du Sussex font partie des 15 établissements du Royaume-Uni qui ont contribué au projet qui vise à tester si l’IA est capable de détecter des cancers que les humains pourraient ne pas découvrir.

Ce projet s’est basé sur un système d’IA développée par Kheiron Medical Technologies connues sous le nom de Mammography Intelligent Assessment. Il a été financé par le NIHR et le NHS England.

Durant deux mois, la durée du projet, on a enregistré 12 000 mammographies jugées normales par les radiologues. Ensuite, ils ont été observés à l’aide du système d’IA et a permis de constater que près de 10 % de ces films devraient être relus par un panel clinique. Cela pourrait aider à identifier tout cancer potentiel qui n’aurait pas été détecté durant le dépistage initial.

Suite à un examen beaucoup plus approfondi, 11 femmes ont été invitées à revenir pour des examens. Cinq d’entre elles ont été diagnostiquées d’un cancer du sein.

Selon le Dr Olga Strukowska, radiologue consultante et directrice du programme de dépistage du cancer du sein du West Sussex, il ne s’agit là que des premiers stades de l’évaluation de l’IA dans les scénarios cliniques.

En se basant sur les essais et les recherches actuels, l’IA trouvera certainement une place dans les programmes de dépistage.

