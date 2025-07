Réduire les coûts et gagner en agilité avec l’open source

Avec la transformation numérique qui devient un enjeu de taille pour la compétitivité, l’open source s’affirme comme un véritable moteur d’innovation. Plus qu’une simple alternative technique, il devient un atout pour les entreprises désireuses de gagner en agilité.

Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology, met en lumière l’importance croissante de l’open source dans la transformation numérique des entreprises. Selon lui, l’open source dépasse désormais le cadre technique pour devenir un véritable catalyseur d’innovation et un pilier de la souveraineté numérique. Pour Antony Derbes, l’open source représente une opportunité stratégique incontournable dans un monde numérique en constante évolution. Pourquoi ?

L’open source : une révolution dans le développement des technologies

L’open source a modifié en profondeur les modes de développement et d’innovation dans le monde numérique. Bien loin d’être un phénomène marginal, il représente une véritable révolution. Grâce à des communautés collaboratives mondiales, les projets open source évoluent rapidement, alimentés par des contributions diverses et continues. Des outils comme Linux, Kubernetes ou les technologies de machine learning témoignent de cette dynamique. Les entreprises bénéficient ainsi d’un accès à des solutions de pointe, développées plus rapidement et à moindre coût que leurs alternatives propriétaires.

Parmi les principaux avantages de l’open source, sa capacité à nourrir directement la recherche et développement des entreprises se révèle essentielle. Lorsqu’elles prennent une part active à l’évolution de ces projets, les entreprises peuvent non seulement accélérer leur propre innovation. Elles s’assurent aussi de la pérennité de leurs outils numériques, bien loin des contraintes imposées par des solutions propriétaires.

Les bénéfices clés de l’open source pour les entreprises

L’open source offre des avantages décisifs pour les entreprises, à commencer par la transparence totale du code. Cette visibilité permet aux organisations d’adapter leurs outils à leurs besoins spécifiques. Elle offre aussi une sécurité renforcée grâce à des audits ouverts et indépendants.

De plus, la suppression des licences coûteuses permet de réduire considérablement les dépenses, une économie non négligeable pour les entreprises en quête d’efficacité. Outre les avantages financiers, l’open source favorise l’agilité des entreprises. En effet, il permet une rapide adaptation aux exigences du marché. Lorsqu’elles maîtrisent leurs outils et qu’elles échappent à la dépendance d’un fournisseur unique, les entreprises se placent dans une position favorable. Elles peuvent ainsi réagir rapidement face aux défis du secteur.

Open source et souveraineté numérique : une alliance stratégique

L’open source se positionne comme un levier stratégique pour assurer la souveraineté numérique des entreprises et des institutions publiques. S’ils choisissent des technologies libres, les acteurs français et européens peuvent réduire leur dépendance aux solutions propriétaires, souvent issues de pays tiers. Ils conservent ainsi un contrôle total sur leurs infrastructures et leurs données sensibles.

Ce besoin de souveraineté numérique est renforcé par des initiatives telles que la « stratégie nationale pour le logiciel libre », qui encouragent l’adoption de solutions open source à l’échelle européenne. Cette évolution témoigne de la prise de conscience croissante des enjeux liés à la maîtrise des technologies et à la protection des données à l’échelle internationale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

