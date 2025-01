SQLI et Mozzaik365 : un duo pour booster les intranets

SQLI et Mozzaik365 unissent leurs forces pour moderniser les environnements numériques des entreprises. Leur collaboration vise à optimiser la collaboration et l’engagement des collaborateurs grâce à des solutions personnalisées basées sur Microsoft 365.

Un partenariat stratégique pour la transformation digitale

SQLI, acteur majeur des services digitaux, et Mozzaik365, expert des solutions collaboratives, annoncent un partenariat prometteur. Ensemble, ils souhaitent répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de digitalisation. « Notre partenariat avec Mozzaik365 représente une avancée significative dans notre mission d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale », affirme Nizar Abdeljaoued, Practice Leader Digital Workplace chez SQLI.

Ce partenariat s’appuie sur des synergies entre deux expertises complémentaires. SQLI accompagne les grandes marques internationales dans leurs projets numériques. Son savoir-faire couvre toutes les étapes d’implémentation des solutions collaboratives. Mozzaik365 propose des outils enrichis basés sur Microsoft 365, spécialement conçus pour créer des environnements collaboratifs innovants et adaptés aux besoins spécifiques des organisations. Les deux entreprises combinent leurs forces pour accélérer la transformation digitale. Elles fournissent également des outils performants afin d’optimiser l’environnement numérique des entreprises.

Mozzaik365 : une extension avancée pour Microsoft 365

Mozzaik365 enrichit l’expérience utilisateur sur Microsoft 365 grâce à une suite d’outils innovants. L’objectif est de favoriser la collaboration et de simplifier la gestion des contenus au sein des entreprises. Avec des fonctionnalités telles qu’un centre de contribution, un annuaire interactif des employés ou encore des outils d’intelligence artificielle comme un SmartBot, Mozzaik365 propose une expérience fluide et intuitive. Cette solution est entièrement personnalisable et s’intègre parfaitement aux processus métiers existants.

Guirec Loison, Heads of Partnership chez Mozzaik365, déclare : « Mozzaik365 a été conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Avec SQLI, nous renforçons notre capacité à accompagner les entreprises dans leur transition vers des environnements numériques performants et adaptés à leurs besoins. » Cette solution répond aux défis actuels des entreprises en matière de communication interne, de partage de connaissances et d’engagement des collaborateurs.

Une vision commune pour des environnements numériques performants

SQLI et Mozzaik365 partagent une ambition claire. Elles souhaitent devenir des partenaires stratégiques pour les entreprises désireuses de moderniser leurs espaces numériques. Leur approche allie technologie, flexibilité et convivialité pour répondre aux attentes des organisations.

Grâce à ce partenariat, les deux entreprises entendent créer une nouvelle génération d’environnements numériques, axés sur la collaboration et l’innovation. SQLI et Mozzaik365 facilitent la transition digitale. Elles permettent ainsi aux entreprises d’améliorer leur productivité et leur compétitivité. SQLI et Mozzaik365 ouvrent ainsi la voie à des espaces de travail numériques optimisés, où technologie et simplicité s’allient pour répondre aux besoins des collaborateurs et des entreprises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



