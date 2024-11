Star Wars : une nouvelle trilogie se profile à l’horizon ! Nouveau massacre ?

Un ancien producteur et scénariste de l’univers Marvel est sur le point de se lancer dans une nouvelle franchise à succès. Pourquoi ? Il va développer une nouvelle trilogie de films « Star Wars » pour Lucasfilm. Toutefois, les rapports ne sont pas les mêmes sur la direction que prendra la trilogie et sur le moment où les fans peuvent s’attendre à regarder le projet à l’écran.

Un avenir incertain pour les films Star Wars

Depuis un certain temps, l’avenir des films Star Wars est devenu de plus en plus confus. Selon le rapport de Variety et Deadline, Lucasfilm a demandé à Simon Kinberg, très célèbre pour son travail sur les films X-men, pour écrire et développer une nouvelle trilogie Star Wars.

Ils rapportent aussi tous deux que Kinberg collaborera avec Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilm, pour les produire. Jusqu’à l’heure actuelle, on ne sait pas réellement à quoi ressemblera cette trilogie. Deadline révèle qu’ils pourront produire la suite d’une histoire de Skywalker. Ce qui ferait ainsi des épisodes 10 à 12.

Par ailleurs, il pourrait aussi s’agir d’une nouvelle trilogie liée en partie aux trois autres films Star Wars, révélés par Lucasfilm l’année dernière. Ils pourront être réalisés par James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy et Dave Filoni.

Rappelons que Lucasfilm avait déclaré auparavant que le film d’Obaid-Chinoy ramènerait Rey, interprétée par Diasey Ridley, alors qu’elle essaye par tous les moyens de créer un nouvel Ordre Jedi.

Star Wars, le film a-t-il du mal à se faire une place dans la nouvelle ère cinématographique ?

Certes, on ne sait pas encore quelle sera l’issue de la série, les nouvelles montrent à quel point il a été difficile de faire entrer Star Wars dans une nouvelle ère cinématographique.

Certes, la franchise s’est très développée grâce aux séries en streaming sur Disney Plus, particulièrement The Mandalorian, The Acolyte et Ahsoka, il n’y a pas eu de nouvelle saga dans les salles. Rappelons que la dernière était L’Ascension de Skywalker en 2019.

La seule sortie qu’il prévoit de sortir en ce moment est un spin-off de Disney Plus avec The Mandalorian & Grogu prévu pour le 22 mai 2026.

Une nouvelle trilogie Star Wars ? à quoi faut-il faire attention ?

Il se peut que les films de Kinberg se réalisent vraiment. Néanmoins, il faudra quand même faire très attention, car de nombreux projets « Star Wars » ont été annoncés, mais n’ont jamais abouti.

Parmi eux, on peut citer une saga de Rian Johnson, un réalisateur de « Les Derniers Jedi » ou encore un « Rogue Squadron » de Patty Jenkin et une trilogie des créateurs de « Game of Thrones » David Benioff et DB Weiss.

Il y a également la série Spin-off de « The Mandalorian » « Rangers of the New Republic » et le film « Rise and Fall of Jabba The Hutt » de Guillermo del Toro. Enfin, un film solo sur Boba Fett a également été au point mort.

Et vous, qu’en pensez-vous de cette nouvelle trilogie ? Dites-nous en commentaire votre avis !

