Stargate : Elon Musk clash le projet IA à 500 milliards $ de Trump et OpenAI

Et encore une fois, Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, joue les trouble-fêtes. Tous les projecteurs sont actuellement braqués sur lui. Mais que s’est-il passé ?

Le 22 janvier, Musk a vivement critiqué l’une des premières grandes initiatives de la Maison-Blanche. Il avait pourtant été l’un des plus proches conseillers de Trump pendant la transition présidentielle. Mais bon, c’est Elon Musk, autant s’y habituer.

Reprenons depuis le début

Mardi, le 21 janvier, Donald Trump a annoncé le projet Stargate : une initiative titanesque regroupant OpenAI, Oracle, SoftBank et MGX, visant à investir 500 milliards de dollars dans des centres de données aux États-Unis sur quatre ans.

Le président a décrit cet effort comme le plus grand projet d’infrastructure d’IA de l’histoire. « Il s’agit de beaucoup d’argent et de personnes de grande qualité », annonce Trump.

Il a même ajouté que cela représente une confiance sans précédent dans le potentiel américain au début de sa nouvelle administration.

Dans un communiqué de presse, OpenAI a déjà déclaré qu’un investissement initial de 100 milliards de dollars était déjà prévu pour financer la construction des centres de données.

Le même jour, lors d’une conférence de presse conjointe, Sam Altman, le PDG d’OpenAI a déclaré : « Nous ne serions pas en mesure de faire cela sans vous, Monsieur le Président. »

Tout était mignon et boum ! Elon Musk, jamais à court de critiques acérées, a refroidi l’enthousiasme en affirmant que ces promesses de milliards n’étaient que de la poudre aux yeux.

« En fait, ils n’ont pas d’argent », a-t-il lancé sur X (ex-Twitter).

Cette intervention tellement délicate de Musk dépasse son désaccord avec Altman

Au cas où vous ne le sauriez pas, au fait, Elon Musk et Sam Altman ont autrefois travaillé ensemble pour co-fonder OpenAI. Au début, c’était une organisation dédiée au développement de l’IA éthique et bénéfique pour l’humanité.

Cependant, leur relation s’est détériorée après le départ de Musk de l’organisation en 2018. Il a quitté OpenAI en raison de divergences sur la direction de l’entreprise. Il aurait exprimé des inquiétudes concernant le manque de contrôle sur le projet et les risques associés à une IA avancée.

Depuis son départ, Musk critique régulièrement OpenAI et ses choix stratégiques, notamment leur passage d’une organisation à but non lucratif à une entité à but lucratif plafonné.

Mais, cette rivalité s’est intensifiée sur le plan personnel. Musk n’a pas hésité à ridiculiser Sam Altman publiquement, le surnommant « Swindly Sam« . De son côté, Sam Altman le qualifiant Musk de « tyran« .

Cette fois en revanche, Musk n’a pas uniquement clashé OpenAI. L’homme d’affaires a également mis en doute la contribution de SoftBank : « SoftBank a sécurisé bien moins de 10 milliards de dollars. Je tiens cela de source sûre. »

SoftBank has well under $10B secured. I have that on good authority. — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2025

Quoi qu’il en soit, la construction du premier centre de données pour le lancement du projet a déjà commencé au Texas.

Alors, Musk vous a-t-il surpris ou cela ne vous surprend pas venant de lui ? Partagez votre réponse dans le commentaire !

