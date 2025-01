Stargate : Trump mise 500 MILLIARDS $ pour créer l’IA ultime et dominer le monde

Donald Trump vient d’annoncer un investissement titanesque d’une valeur de 500 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle aux côtés d’OpenAI, Oracle et SoftBank. Le but ? Créer la Stargate, une infrastructure suffisamment puissante pour créer l’intelligence artificielle ultime et dominer le monde…

Les États-Unis sont souvent considérés comme la première puissance mondiale. Toutefois, grâce à l’IA, le pays pourrait très bientôt creuser un véritable fossé avec les autres grands pays.

Au lendemain de son investiture, Donald Trump vient d’annoncer « le plus grand projet d’infrastructure IA de l’Histoire ».

Il s’agit d’une collaboration d’une valeur faramineuse de 500 milliards de dollars entre OpenAI, Oracle et Softbank. Le but ? Bâtir un réseau de Data Centers à travers les États-Unis.

Le fruit de ce partenariat dénommé Stargate va permettre de fournir l’infrastructure informatique nécessaire pour alimenter le développement de l’intelligence artificielle.

Announcing The Stargate Project The Stargate Project is a new company which intends to invest $500 billion over the next four years building new AI infrastructure for OpenAI in the United States. We will begin deploying $100 billion immediately. This infrastructure will secure… — OpenAI (@OpenAI) January 21, 2025

Vers la découverte d’un remède contre le cancer ?

Selon Trump, ceci va permettre de créer plus de 100 000 emplois « quasiment immédiatement ». Il s’agit sans aucun doute de l’une des premières initiatives économiques majeures de ce début de second mandat.

De plus, l’objectif est de créer de nouveaux outils qui aideront tous les américains au quotidien. Cependant, il s’agit aussi de créer des bénéfices économiques massifs pour le monde entier.

La Stargate pourrait notamment permettre de soigner les maladies les plus mortelles comme le cancer et de réaliser d’immenses avancées médicales grâce à l’IA.

D’après le communiqué officiel, « le projet ne va pas seulement soutenir la réindustrialisation des États-Unis, mais aussi fournir une capacité stratégique pour protéger la sécurité nationale de l’Amérique et ses alliés ».

Une stratégie pour gagner la guerre de l’IA contre la Chine

Toutefois, il s’agit aussi d’une façon de reprendre l’avantage sur la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle. D’après lui, « la Chine est un concurrent et les autres sont des concurrents ».

C’est ce qu’il a déclaré lors de l’annonce officielle à la Maison-Blanche, aux côtés de Larry Ellison d’Oracle, Masayoshi Son de SoftBank et Sam Altman d’OpenAI.

Le CEO de Softbank estime qu’il s’agit du « début de notre âge d’or », tandis que Sam Altman considère qu’il s’agit du « plus important projet de notre époque ».

Afin d’accélérer le développement du projet, le président indique vouloir utiliser des déclarations d’urgence. Tout particulièrement concernant l’infrastructure d’énergie.

Selon lui, « nous devons construire cette chose, et il faudra produire beaucoup d’électricité ». Pour y parvenir, il compte permettre aux géants de l’IA de produire cette électricité facilement dans leurs propres centrales.

Quoi qu’il en soit, même si cet investissement est massif, il s’aligne avec les projections du marché. Les analystes Blackstone avaient prédit 1 billion de dollars d’investissements dans les Data Centers américains au cours des cinq prochaines années.

Trump veut libérer toute la puissance de l’IA, malgré les graves dangers

Announcing the Stargate Project, a $500 billion AI infrastructure investment in the US, Sam Altman and President Trump say this is about building AGI, with one of the most important applications being the cure of diseases at an unprecedented rate pic.twitter.com/vpLSO9WlUs — Tsarathustra (@tsarnick) January 21, 2025

L’annonce de cette initiative survient alors que Trump vient d’annuler l’ordre exécutif de son prédécesseur, Joe Biden, qui visait à mettre en place des barrières de sécurité dans le développement de l’IA.

Autant dire que la stratégie de Trump pour l’IA n’a rien à voir avec celle de Biden. Le sulfureux dirigeant compte tout miser sur cette technologie, la laisser se développer à pleine puissance, en faisant fi des risques et des dangers…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne stratégie de la part de Donald Trump ? L’Europe va-t-elle se retrouver totalement larguée face aux investissements pharaoniques des États-Unis dans l’IA ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.