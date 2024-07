Jeux Olympiques 2024 : Macron volera-t-il sur les taxis aériens ?

Les taxis volants pourront opérer durant les Jeux olympiques de Paris. Le président Macron a été invité à monter à bord du vol inaugural. Cette initiative représente un progrès majeur pour la mobilité urbaine.

La start-up allemande Volocopter est à l'avant-garde de cette révolution technologique. Elle fournira les taxis volants pour les Jeux olympiques de Paris. Une péniche sur la Seine servira d'aéroport miniature pour ces véhicules futuristes afin d'offrir une solution innovante et élégante pour les déplacements en ville.

Le gouvernement français a confirmé ce projet audacieux mardi dernier. Dans un communiqué officiel, les autorités ont fièrement baptisé le terminal « Vertiport de Paris-Austerlitz ». Ce terminal ultramoderne pourra accueillir des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). Ainsi, cela permettra une mobilité aérienne en plein cœur de Paris.

Volocity : le véhicule autorisé

Le Volocity, un véhicule entièrement électrique développé par Volocopter, est le seul taxi aérien autorisé à utiliser le terminal. Doté de 18 rotors et d'une capacité de deux passagers, ce biplace a obtenu le feu vert après plus d'un an de tests rigoureux. Il est désormais prêt à survoler Paris pendant les Jeux olympiques de 2024.

Le vertiport sera soumis à des restrictions strictes pour assurer la sécurité et minimiser l'impact environnemental. De ce fait, il ne pourra effectuer que deux vols par heure, soit un total de 900 vols pendant toute la durée de l'expérience. Cette période d'essai se terminera le 31 décembre. De plus, le terminal sera opérationnel uniquement entre 8 heures et 17 heures chaque jour.

Opportunités pour l'industrie des taxis aériens

Les entreprises de taxis aériens voient en cet essai une opportunité exceptionnelle pour démontrer le potentiel de cette nouvelle technologie. Le soutien de Macron, qui a toujours été favorable à l'innovation, est un atout de taille. Il aura désormais l'occasion de tester personnellement les VTOL et marquer ainsi une étape importante pour l'industrie.

Macron a été invité à devenir le premier passager de ces taxis volants à Paris, rapporte le Times de Londres. Augustin de Romanet, président exécutif d'Aéroports de Paris, a déclaré que le président serait le bienvenu s'il souhaitait être le premier Européen à voler sur ce type d'engin pendant les Jeux olympiques. Cette offre souligne l'engouement et la confiance placés dans cette innovation.

Opposition au projet

Toutefois, ce projet ne fait pas l'unanimité. Les détracteurs affirment que les taxis aériens ne sont pas pratiques et ne présentent pas un bon rapport qualité-prix. Selon eux, ces vols sont destinés uniquement aux ultra-riches et ne répondront pas aux besoins de mobilité de la population générale. Ces critiques soulignent les défis que l'industrie devra surmonter pour gagner l'acceptation publique.

Critiques de la mairie de Paris

La mairie de Paris a qualifié le projet d'« absurde » et d'« erreur écologique ». La municipalité a exprimé son intention de contester le permis de construire pour ce vertiport controversé. Les préoccupations environnementales et économiques sont au cœur des critiques. Par conséquent, elles soulèvent des questions sur la durabilité et l'équité de cette technologie.

Malgré les oppositions, Macron peut désormais réserver un billet pour l'un des premiers vols et profiter d'une vue imprenable sur Paris depuis les airs. Cette expérience promet de marquer un tournant dans l'histoire des transports urbains et de démontrer le potentiel des taxis aériens pour révolutionner la mobilité en milieu urbain.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.