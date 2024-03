ULTRARAM : c’est quoi cette tech surpuissante qui va bouleverser le stockage ?

Quinas Technology vient de reprendre la place de leader dans son secteur. Avec son innovation, l'ULTRARAM, cette entreprise va amasser des bénéfices colossaux sur le long terme. En effet, ce produit ne s'arrête pas à la puissance brute. Il réserve aussi quelques surprises pour l'utilisateur.

Le marché de la mémoire est estimé à 165 milliards de dollars. Ce secteur comprend tous les outils de stockages physiques, ainsi que le cloud. Les entreprises qui lancent une innovation majeure seront alors le leader de ce marché. Quinas Technology vient d'accomplir cet exploit avec l'ULTRARAM.

Une technologie qui se base sur la physique

Oui, il est tout à fait possible d'associer les théories physiques à la conception des produits high-tech. Et c'est le cas de l'ULTRARAM. Cette innovation repose sur le processus de mécanique quantique, qui n'est autre que le tunnel résonant. Elle est alors composée de plusieurs matériaux rares comme le silicium, l'antimonure d'aluminium, ou même l'arséniure d'indium.

Cette composition unique confère un atout considérable à l'ULTRARAM. Le produit consomme peu d'énergie en comparaison avec les différentes technologies de stockage. C'est 100 fois inférieur à celle de la DRAM, et 10 000 fois inférieures aux autres alternatives prometteuses.

ULTRARAM, la bête de puissance incarnée

Plus de 10 millions de cycles de programmation/effacement. Cette endurance exceptionnelle s'adapte à toutes les tâches sur les machines. Et ce n'est pas tout. L'ULTRARAM est aussi compatible aux différents procédés de fabrication de semi-conducteurs existants. Il sera alors possible d'exploiter cette technologie dans tous les domaines.

Les Datas Centers sont les premières bénéficiaires de l'ULTRARAM. Ces centres peuvent enfin limiter leur consommation d'énergie avec cette innovation. Mais avec les perfectionnements des ingénieurs, tous les secteurs auront des ULTRARAM adaptés à leurs attentes. Cependant, cette approche n'en est qu'au stade de planification.

