Tempête dans les clubs photo : l’IA de Photoshop hors jeu !

L'intelligence artificielle (IA) dans Photoshop : une révolution interdite ? Les membres d'un club photo d'Atlanta ont été confrontés à cette question lors d'un récent concours, ce qui a provoqué une vive réaction. Cette interdiction soulève des questions sur l'évolution de la photographie et l'intégration des technologies modernes dans cet art.

Le club photo a une longue tradition d'appréciation de la photographie pure, capturée directement par l'appareil. Cependant, l'avènement des outils d'IA, comme ceux offerts par Photoshop, a introduit de nouvelles possibilités. Parmi ces outils, Generative Fill et Guided Upright permettent de redresser les lignes des bâtiments et de combler les zones transparentes avec des pixels générés à partir des éléments environnants de l'image.

Les membres du club ont exprimé des préoccupations éthiques concernant l'utilisation de l'IA. Certains ont argué que l'utilisation de Generative Fill, qui crée des pixels nouveaux, n'était pas conforme à l'essence de la photographie. Bien que les explications aient précisé que ces outils utilisent les pixels environnants, le scepticisme demeure.

Le débat sur la pureté de la photographie

L'opposition à l'IA repose sur une perception de pureté dans la photographie traditionnelle. Les membres, majoritairement âgés, ont rappelé les techniques de chambre noire comme le Burn et Dodge, qu'ils considèrent acceptables.

Cependant, lorsqu'il s'agit de remplacer des pixels ou d'utiliser des outils d'IA comme le Spot Healing, l'acceptation est moins évidente. Ce débat sur la pureté s'étend à des outils comme Lightroom, où certaines fonctionnalités alimentées par l'IA sont acceptées, tandis que d'autres ne le sont pas.

La question se pose : dans un avenir dominé par l'IA, cette distinction aura-t-elle encore un sens ? L'évolution technologique a toujours suscité des débats similaires, comme lors de l'introduction de Photoshop dans les années 1990. Aujourd'hui, Photoshop est un outil incontournable. Les outils d'IA suivent la même trajectoire, avec des résultats de plus en plus réalistes et une adoption croissante parmi les créateurs pour leur efficacité.

Proposition de catégorie IA

Face à cette résistance, quelqu'un a suggéré de créer une catégorie spécifique pour les photos modifiées par IA dans les concours du club, tout comme il existe des catégories pour les photos en noir et blanc et en couleur. Cela permettrait aux photographes d'explorer et d'apprendre ces nouveaux outils sans compromettre les valeurs traditionnelles du club.

L'IA transforme en profondeur le monde de la photographie. Face à cette réalité, les clubs photo ont un choix à faire : évoluer ou péricliter. En choisissant la première option, ils pourront proposer à leurs membres des formations sur les dernières avancées technologiques. De cette façon, les photographes pourront relever les défis futurs et explorer de nouvelles voies créatives.

