Comme promis par Arnie, le Terminator n'a jamais vraiment dit adieu. Prochaine escale ? Nos écrans, avec une touche inédite : un anime intitulé « Terminator Zero », une collaboration exclusive avec Netflix.

En 2024, Netflix dévoile Terminator Zero, une série qui plonge directement dans les peurs les plus profondes liées à l'intelligence artificielle. Ce récit captivant, au rythme effréné, nous transporte dans un futur où les machines sont devenues une menace omniprésente. Par ailleurs, avec des images saisissantes et une tension palpable, Terminator Zero réinvente l'univers de la saga tout en restant fidèle à son essence de science-fiction.

Terminator Zero : le retour de la terreur

L'intrigue de Terminator Zero se déroule sur deux périodes : 1997 et 2022. Dès les premières minutes, la tension est palpable… Nous sommes alors en 2022.

Eiko, une résistante, tente d'échapper à un Terminator implacable dans un monde ravagé par la guerre… Les bruits de pas lourds résonnent dans le silence, le sol est jonché de corps ensanglantés. L'atmosphère est suffocante !

Parfois, des gémissements brisent ce calme terrifiant, amplifiant l'horreur ambiante. Le danger est partout, et chaque mouvement peut être fatal…

Eiko, déterminée à survivre, déclenche une bombe pour ralentir son poursuivant, mais le Terminator continue de la traquer… Son crâne métallique, illuminé par un iris rouge, reste gravé dans l'esprit. La série capture ce sentiment de terreur, où chaque instant pourrait être le dernier.

Dans Terminator Zero, la peur de l'intelligence artificielle est au cœur de l'intrigue. Soit elle est perçue comme un outil puissant, soit elle devient une menace inéluctable. Mattson Tomlin, le créateur, s'inspire des éléments d'horreur des premiers films Terminator.

Ici, l'accent est mis sur les dangers potentiels des IA. D'où l'introduction de deux entités opposées : Skynet, qui considère les humains comme des ennemis, et Kokoro, un projet visionnaire de 1997.

Contrairement à Skynet, Kokoro hésite, évalue… Peut-elle vraiment aider l'humanité ou est-elle destinée à devenir une nouvelle menace ?

Cette question est essentielle dans la série. Le personnage d'Eiko, qui voyage dans le temps pour empêcher Malcolm de télécharger Kokoro, devient un élément crucial du récit. Terminator Zero explore donc la tension entre ces deux visions de l'IA, tout en questionnant le destin de l'humanité.

La guerre contre les machines est déclarée.



La série animée Terminator Zero, J-7. pic.twitter.com/59BbjhrXp2 — Netflix France (@NetflixFR) August 22, 2024

L'angoisse des machines qui se révoltent

La série pousse plus loin l'exploration de cette peur que les machines, un jour, se retournent contre nous… Dans les premières scènes, lorsque le Terminator attrape le pied d'Eiko, on ressent immédiatement un frisson.

Tout compte fait, la série parvient à transformer des machines en symboles de terreur ! Chaque détail est calculé pour susciter l'angoisse : les robots aux yeux éteints, leurs mouvements mécaniques, leur silence inquiétant.

À cause de cette mise en scène oppressante, le spectateur est constamment sur le qui-vive, prêt à voir surgir un danger à chaque instant ! Les robots, qui semblent inoffensifs, deviennent soudain des ennemis redoutables.

Cette montée d'angoisse est renforcée par la dualité entre les deux IA : l'une, Skynet, est déjà une menace, tandis que l'autre, Kokoro, pourrait bien le devenir. Cette opposition renforce donc l'idée que l'IA, tout en étant fascinante, reste profondément inquiétante.

Avec ses huit épisodes, disponibles dès le 29 août, la série promet de nous tenir en haleine du début à la fin, sans jamais relâcher la pression.

